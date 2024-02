Ještě žádnému extraligovému celku se v letošním roce nepodařilo dobýt olomouckou plecharénu. Hokejová Mora sice ve středu schytala debakl 1:6 v Třinci, doma však má na kontě sedm výher v řadě a z posledních jedenácti utkání v „hanáckém pekle“ triumfovala hned desetkrát.

Do středy držela čtyřzápasovou vítěznou šňůru celkově, tu však kromě Ocelářů přerušila i reprezentační přestávka.

„My jsme měli šňůru výher před přestávkou, ale těch 10 dnů je dost. Všichni máme raději herní vytížení, a to může být ten faktor. Jediným pozitivem na odehraném utkání je poslední třetina, kdy jsme dali gól, žádný neinkasovali a ubránili oslabení. To nám pomohlo, ale my už se soustředíme na páteční utkání se Spartou,“ řekl pro klubový web HC Olomouc útočník Silvester Kusko.

Nyní však kohouty čeká obrovsky náročný a atraktivní domácí dvojzápas. V pátek si pro odvetu za vyplenění O2 areny z konce roku přijede rozjetá pražská Sparta, v neděli je na programu vždy pikantní derby s Vítkovicemi. Oba zápasy se hrají od 18 hodin.

Sparta má formu

Pražané neztratili ani bod v pěti posledních duelech a na Hanou se vydají i se zvučnou posilou z NHL, tvrďákem Zackem Kassianem, který zatím na ledě tráví kolem 11 minut na zápas a na první kanadský bod v extralize čeká. Kohouti věří, ze proti nim jej při svém čtvrtém extraligovém startu rozhodně nezíská.

O motivaci bude mít Sparta postaráno. V živé paměti ještě má prosincový nájezd Mora expressu, který do Olomouce přivezl výhru 4:1.

Derby tabulkových sousedů

S Vítkovicemi pak kohouti 5. ledna na jejich ledě padli 2:3 v prodloužení, k výhře nevedly ani dva góly Jakuba Navrátila.

Derby s Ostravany však jsou vždy extrémně vyrovnaná, ani jednou nebylo rozhodnuto v základní hrací době, což by naopak Olomouc v neděli ráda změnila.

Už kvůli tomu, že pokud by se oba týmy střetly nyní, jednalo by se o souboj tabulkových sousedů. Mora a Vítkovice uzavírají první desítku pořadí extraligy, Ostravané mají na desáté příčce o šest bodů méně, odehráli však o zápas méně než Hanáci.