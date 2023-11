Tohle nečekal asi nikdo. Hokejisté Olomouce svedli v Karlových Varech přestřelku, kterou musely rozhodnout až nájezdy. Po normální hrací době byl stav 4:4, přičemž Mora dala hned tři branky v početní převaze, které měla nejhorší v celé Tipsport extralize. Samostatné nájezdy pro Olomouc vychytal náhradní brankář Jakub Sedláček.

Hokejisté Olomouce | Foto: Deník/Ivan Němeček

Vstup do středeční dohrávky 16. kola svěřencům Jana Tomajka vůbec nevyšel. Už po necelých třech minutách prohrávali. Ještě do přestávky se podařilo prvním extraligovým gólem srovnat Jakubu Sirotovi. Ale jak třetina začala, tak i skončila. V závěru se totiž Vary dostaly opět do vedení zásluhou Havlína.

A hostům se nepodařil ani úvod prostřední části, když hned po minutě a devatenácti sekundách vedení domácích navýšil Gríger.

Poté se začaly dít věci. Karlovy Vary hrály přesilovku, během níž ale faulovaly a následně přišel další nedovolený zákrok. V době, kdy se vrátil vyloučený Orsava a Hanáci přešli do dvojnásobné převahy, se prosadil z přesilovky ránou z pravého kruhu Jan Káňa. Olomouc pokračovala v přesilovce a i tu klasickou dokázala se štěstím přetavit v branku, když dvakrát tečovaná střela Řezníčka skončila za Frodlem.

Chvíli před polovinou zápasu dostali hosté další výhodu. Jenže tentokrát propadl na modré čáře Ondrušek a ujíždějící Beránek překonal Konráda, čímž vrátil domácím vedení.

Ale zápas, od kterého i expert Jiří Tlustý očekával minimum branek, přinesl přestřelku. Ještě před polovinou duelu totiž využil tu stejnou přesilovku, při níž Mora inkasovala, Rok Macuh a bylo to 4:4. Třetí brankou v početní převaze tak Mora vůbec nepotvrdila, že je v tomto ohledu nejhorší v soutěži.

„Góly z přesilovek jsme zatím nedávali, tentokrát jsme si nimi hodně pomohli, navíc jsme dobře sehráli oslabení,“ hodnotil utkání pro O2TV sport olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Dělali jsme hodně nevynucených faulů, jejichž počet byl problém a oslabení nám nevyšla,“ přidal svůj pohled trenér Karlových Varů David Bruk

Potom se ale gólostroj zasekl. Druhá polovina utkání už branku nenabídla, a tak došel zápas až do prodloužení, ve kterém byla Mora dvakrát blízko vítězství, jenže pokaždé trefila brankovou konstrukci.

Do nájezdů nastoupil za hosty místo brankáře Konráda Jakub Sedláček a byl hrdinou. Neuspěl proti němu totiž ani jeden z osmi střelců.

„Kuba věděl, že na nájezdy může jít. Nevěděli jsme, jestli od začátku, ale jelikož měl Braňo od druhé třetiny nějaký problém, tak to byla logická volba,“ objasnil Tomajko.

Právě až osmá série přinesla první gól v nájezdech a rozuzlení celého duelu, prosadil se Rok Macuh, který v úvodní sérii trefil už třetí brankovou konstrukci.

Olomouc se tak prvním vítězství na ledě soupeře v sezoně posunula před pátečním měřením sil s lídrem z Pardubic na deváté místo.

„Jsme za výhru rádi. Už v prodloužení jsme tam měli tyčky a vypadalo to, že to nedopadne. I těch nájezdů bylo dost,“ oddechl si Tomajko. Jeho tým navíc potvrdil, že Energie je oblíbeným soupeřem. Z posledních šesti vzájemných duelů se Olomouc radovala pětkrát.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 4:5 SN (2:1, 2:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Zetterberg, 18. O. Beránek (Havlín, Plutnar), 22. Gríger (Rachůnek, Kangasniemi), 30. O. Beránek – 13. Sirota (Orsava, Káňa), 26. Káňa (Ondrušek, Navrátil), 27. Řezníček (Plášek ml., Navrátil), 30. Macuh (Kusko, Řezníček), rozh. náj. Macuh. Rozhodčí: Šindel, Pražák – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 7:6, navíc Havlín - Švrček 5 minut. Využití: 0:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 4 268.

K. Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Benda – Kangasniemi, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, O. Procházka – Kofroň, Koffer, Zetterberg. Trenér: David Bruk.

Olomouc: Konrád (Na nájezdy Sedláček) – Ondrušek, Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil, Orsava – Kunc, Knotek, Bambula – Plášek ml., Anděl, Navrátil – Kusko, Macuh, Kucsera. Trenér: Jan Tomajko.