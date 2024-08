Žukov přišel do Česka, konkrétně do jihlavské Dukly, už v roce 2020. Předtím působil v zámořských mládežnických soutěžích. Chytal také za ruské reprezetační výběry do 16, 17 i 18 let.

V dresu Jihlavy předváděl výborné výkony, dva starty v ročníku 2021/22 zapsal i v extralize v dresu pražské Sparty. Dvě poslední sezony strávil ve Vsetíně, před aktuálním ročníkem ohlásil návrat na Vysočinu.

Nyní je reálné, že v dresu Olomouce kvalitní 25letý gólman přidá další starty v extralize. Pokud by se tak stalo, byl by Žukov prvním ruským hokejistou, který v české nejvyšší soutěži naskočil od ročníku 2022/23.