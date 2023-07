/FOTO + VIDEO/ Čtyři měsíce a dva dny uplynuly od čtvrtého čtvrtfinále s pardubickým Dynamem. Stejně dlouho čekali hokejisté Olomouce na to, až společně zase vyjedou na led plecharény. V pondělí tak na ně čekalo třicetistupňové vedro a mezi mantinely mlha, která by se dala krájet.

Hokejisté HC Olomouc poprvé vyjeli na led | Video: Deník/Ivan Němeček

Několik fotografů se sešlo na pondělním úvodním tréninku kohoutů, práci však měli kvůli hustému oparu nad ledem hodně ztíženou. A co teprv měli říkat brankáři…

„Je to těžké. Každý rok to samé, ta mlha je všude. Ve třiceti stupních jít na led. Chtěl jsem říct, že v Olomouci je zimák chladnější, ale v létě je vlastně naopak teplejší, takže je to těžké,“ přiznal s úsměvem gólman Jakub Sedlák.

„Jelikož jsem vyrůstal ve Zlíně, měli jsme podobné prostředí. Jsem na to zvyklý, žádná novinka,“ doplnila posila Mory, která utvoří od začátku sezony dvojici s Branislavem Konrádem.

V hledáčku reportérů byl pochopitelně hlavně Aron Chmielewski. Tituly ověnčená akvizice z Polska by měla patřit okamžitě k tahounům.

„Kluci už mě provedli, ukázali, jak je Olomouc hezká,“ prozradil 31letý útočník. „Co se týká ledu, je tu vedro. Nějak to zmákneme. Uvidíme, jak dál. Pak přijde zima a bude tady zase zima,“ zasmál se rodák z Gdaňsku.

Krejčí? Už byl pozdravit

Chmielewski se má stát novou útočnou hvězdou Mory, v čistě teoretické rovině by ho ale mohla v průběhu sezony zastínit obrovská superstar. David Krejčí, který si dává od hokeje oddych, uvažuje za pár měsíců o přípravě na domácí světový šampionát. A proč nenaskočit na led v Olomouci, kde strávil předminulý ročník?

Jisté je, že před pár týdny byl hvězdný centr v plecharéně pozdravit bývalé spoluhráče. Zahrát si vedle ikony Bostonu Bruins, to by byl velký zážitek i pro polského reprezentanta.

„Určitě. Je to výborný hokejista. Když hrál extraligu, vždy jsme se na něj těšili. Baví nejen nás hokejisty, ale určitě i fanoušky. Uvidíme, nejsem manažer, ale určitě bych si s ním rád zahrál,“ pousmál se Chmielewski.

„Bylo by to fantastické. Někteří kluci se s ním bavili, nemyslím si, že tady bude. Ale uvidíme,“ přidal se Jakub Sedláček.

„Je to spíš otázka na něj. Ne na nás. Uvidíme, my bychom samozřejmě byli rádi. Bylo by to pěkné,“ vyjádřil se i hlavní trenér Jan Tomajko.

Ten společně s Róbertem Petrovickým v pondělí rozdělil kádr na dvě skupiny, ta první se v mlze plecharény hlásila v 9.30, ta druhá v 11 hodin.

,,Máme tam hráče z juniorky, kteří se mohou porvat o sestavu. Na zkoušce jinak nikoho nemáme,“ řekl Tomajko ke kádru.

V přípravě Kometa, Zlín či festival

První přípravné utkání odehraje Olomouc v úterý 8. srpna na ledě Vítkovic. Doma se poprvé představí o týden později od 18 hodin v souboji s Kometou. Poté se utká ještě se Zlínem, podruhé s Vítkovicemi a Kometou a dvakrát s Trenčínem.

To pravé hanácké peklo ale zapálí pod kotlem až 15. září, kdy dorazí kladenští Rytíři.

„Vím, že Mora má výborné fanoušky. Těším se na to. Viděl jsem, jak pěkně děkovali, i když prohráli 0:4 na zápasy, věděli, že tým do toho dal všechno, dal do toho srdce. Fanoušci jim to vrátili, zůstali až do konce, bylo to skvělé,“ nemůže se dočkat Aron Chmielewski.

Nejen fanoušci HC Olomouc se navíc v pátek 18. srpna dočkají kromě duelu se Zlínem velké premiéry. Parkoviště u plecharény bude hostit MORA Fest s autogramiádou hráčů, křestem dresů a kapelami Argema a Trocha klidu.

Přípravná utkání HC Olomouc:

Vítkovice – Olomouc (8. 8., 17.30)

Olomouc – Kometa Brno (15. 8., 18.00)

Olomouc – Zlín (18. 8., 18.00)

Olomouc – Vítkovice (24. 8., 18.00)

Trenčín – Olomouc (29. 8.)

Kometa Brno – Olomouc (5. 9., 18.00)

Olomouc – Trenčín (7. 9., 18.00)

Kádr HC Olomouc:

Brankáři: Branislav Konrád, Jakub Sedláček

Obránci: Tomáš Černý, Tomáš Galvas, Lukáš Mareš, Jiří Ondrušek, Alex Rašner, Dalibor Řezníček, Adam Rutar, Jakub Sirota, David Škůrek, Jan Švrček

Útočníci: Lukáš Anděl, Jan Bambula, Aron Chmielewski, Lukáš Klimek, Jan Knotek, Jan Kučera, Michal Kunc, Silvester Kusko, Joshua James Mácha, Rok Macuh, Matouš Menšík, Daniel Ministr, Pavel Musil, Lukáš Nahodil, Jakub Navrátil, Jakub Orsava, Matěj Tomajko, Michal Tomeček