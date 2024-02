/FOTO + VIDEO/ I bez bubnů či megafonů to bylo derby se vším všudy. Páteční extraligová bitva mezi hokejisty Olomouce a Komety Brno ve skvělé atmosféře před skoro vyprodanou plechárnou rozhodovaly až dramatické samostatné nájezdy, ve kterých Jakub Flek rozhodl o triumfu hostů 4:3.

Fanoušci na hokejovém utkání HC Olomouc - HC Kometa Brno vyjádřili nesouhlas se zákazy omezující fandění | Video: Deník/Ivan Němeček

Úvod pátečního utkání více než o hokeji o skandování fanoušků: „Český hokej pro fanoušky,“ či transparentu brněnských příznivců: „Na zákazy si posvítíme.“ A tak za mantinel pod hostujícím kotlem přilétla v úvodu světlice.

Derby s Kometou bez bubnů a vlajek, bojkot Ultras: Nesmyslný zákaz

Důvod? Zákaz vnášení bubnů, megafonů, vlajek a dalších předmětů pro hostující příznivce. Olomoucký klub tímto způsobem chtěl předejít ničení sektoru pro hosty, ke kterému mělo dojít v předešlém vzájemném utkání v plechárně. Nepovedlo se, i tak Kometa zvládla v úvodu ukázat výmluvné choreo.

A také šla jako první do vedení. Gólu Jakuba Fleka ovšem předcházel atak na Branislava Konráda v brankovišti na hraně pravidel. Domácí střídačka si však nevzala trenérskou výzvu.

„Dostali jsme informaci, že nejdřív byla dorážka a až pak přišel kontakt. Je to riziko a v danou situaci si musíme být jistí,“ připomněl asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický fakt, že jeho tým by v případě neúspěšné challenge šel do čtyř.

Hned vzápětí však Hanáci využili přesilovou hru. Vyloučení Zaťoviče potrestal dorážkou Sirotovy střely Lukáš Nahodil.

Trestuhodně zahozená šance

Na konci 26. minuty hostující Okál nešetrně trefil u mantinelu Tomáše Černého. Oba borci zamířili do kabin a Mora měla k dispozici pětiminutovou přesilovku. Marcinko navíc hned poslal svůj tým do tří.

Jenže místo zasazení rozhodujících úderů se domácí během celých pěti minut na mnoho nezmohli. Naopak, v následní početní výhodě zákonitě Kometa soupeře potrestala. Kristián Pospíšil tečoval střelu Lukáše Cingela.

„Divoký zápas. Klidně mohl skončit 5:7. Když nedáte přesilovku pět na tři, většinou prohrajete. A nás to dostihlo. Chybí nám tam překvapení, rychlé přihrávky,“ všiml si obránce kohoutů Jakub Sirota.

„Poslali jsme tam hráče, kteří situaci mají nacvičenou, v daný moment ale musí reagovat na konkrétní situaci. Přihrávky neměly razanci, chyběla střela. Něco nám nevyšlo a začali jsme se v tom utápět. Pokračovalo to až do konce přesilovky. Tohle také udělalo zápas,“ řekl Róbert Petrovický.

„Doufal jsem, že to bude klíčový moment, ale Olomouc se dostala do utkání zpět svou bojovností a důrazem, nedokázali jsme to udržet, respekt soupeři, že se dokázal vrátit do utkání,“ řekl kouč Komety Jaroslav Modrý.

Divoká třetí třetina

Moře se totiž podařilo ve třetí třetině srovnat, prsty v tom měl opět Sirota s Nahodilem a tentokrát i Jakub Navrátil, jehož střelu výborně ze vzduchu tečoval právě Lukáš Nahodil – 2:2.

Obrat v derby se Moře podařilo dokonat ve vlastním oslabení. Jan Bambula v 51. minutě trefil před bránou přesně, jenže v čase 54:15 opět srovnal Ďaloga.

„To byla absolutní euforie, škoda, že jsme to nedohráli. Mluvil jsem už o tom. Bambula je skvělý hráč do oslabení, opět to ukázal,“ vyzdvihl spoluhráče Jakub Sirota.

Už tak dlouhé páteční večerní drama prodloužila situace v samotném závěru utkání. Po chybě Komety v rozehrávce Jan Knotek necelých šest sekund před třetí sirénou dotlačil kotouč do brány i s gólmanem Kavanem. A právě proto po delší diskuzi i přezkoumání videa gól nemohl platit.

Mora v prodloužení nevyužila přesilovku, Sirota svůj samostatný únik, a tak rozhodly až samostatné nájezdy a v nich dvakrát bezchybný reprezentant Flek.

HC Olomouc – HC Kometa Brno 3:4sn (1:1, 0:1, 2:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Nahodil (Sirota, Orsava), 45. Nahodil (Navrátil), 51. Bambula – 7. Flek (Ďaloga, Pospíšil), 33. Pospíšil (Cingel, Zbořil), 55. Ďaloga (Kos), rozhodující nájezd Flek. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Svoboda, Hnát. Vyloučení: 4:5, navíc Okál (Kometa) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5 300.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Kucsera – Plášek ml., Anděl, Orsava. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Kometa Brno: Kavan – Ďaloga, Gazda, Ščotka, Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič, Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko, Zbořil – Okál, Kollár, Moses – Vincour, Ekrt, Kos. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.