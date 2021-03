Mora v parádním finiši uhrála dva body, zůstane dvanáctá

Být na tribunách fanoušci, plecharéna by měla co dělat, aby to ustála. Olomoučtí hokejisté v předposledním domácím zápase základní části převedla málo vídaný finiš. Ještě dvě minuty před koncem ztrácela na Karlovy Vary dvě branky, pak ale během 47 vteřin přišly dva góly ve hře bez brankáře. Velkolepý obrat pak Kohouti dokončili po 58 vteřinách prodloužení zásluhou Petra Strapáče.

Útočník HC Olomouc Rostislav Olesz po vyrovnávacím gólu do sítě Karlových Varů. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

„Asi tady nic takového nepamatuju,“ marně vzpomínal Zdeněk Moták, trenér Olomouce. Své svěřence za parádní závěr chválil. „Za hru v power-play kluci zaslouží velký dík a gratulaci. Bod navíc po střele Strapa (Petra Strapáče, pozn. red.) je skvělá zpráva,“ dodal Moták. Čím to, že se jeho svěřencům povedl tento neobyčejný obrat? „Kluci měli víru, pořád chtěli s tím zápasem ne jen něco udělat, ale ty góly opravdu dát,“ těšilo Motáka. Zajímavé bylo, že zatímco v klasických přesilovkách si Kohouti nepomohli, ve hře bez brankáře uspěli hned dvakrát. „Obě ty branky padly do prázdné branky, kluci to udělali výborně,“ byl spokojený zkušený kouč. Mora v zápase vystřelila celkem 44krát, ale dlouho to vypadalo, že jediný úspěšný pokus bude ten z hole obránce Tomáše Dujsíka, který v polovině utkání snižoval na 1:2 z pohledu Mory. Hanákům se totiž nepovedly vstupy do třetin. V první inkasovali už po 37 vteřinách, pak ve třetí minutě druhé části a následně v páté minutě třetího dějství. Dvakrát do kohoutí branky pálil útočník Karlových Varů Martin Kohout. Stejně jako v předešlém utkání. POČKAT S POWER-PLAY? VÝBORNÝ TAH Energie držela tři body v hrsti, pak ale přišly ony dva momenty. V čase 58:40 dal na rozdíl jedné trefy Lukáš Nahodil, v čase 59:38 pak poslal zápas do prodloužení Rostislav Olesz. „Ztratili jsme jednoznačně dva body. Snad jsme získali ponaučení, že musíme hrát celých šedesát minut,“ bědoval asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška. Jako výborný tah z pohledu Hanáků se ukázalo nejít do hry v šesti už během přesilovky, kterou Olomoučtí měli k dispozici po vyloučení Koblasy v 56. minutě. „Přesilovky nám opravdu nejdou, takže jsme nechtěli riskovat to, že by soupeř mohl vyhazovat a dát další gól. Do konce zbývalo ještě pořád dost času, přes dvě minuty,“ odůvodnil Moták. Mora byla v laufu, a toho využil Petr Strapáč. Jeho naprosto přesný projektil po 58 vteřinách prodloužení přisoudil Kohoutům bod navíc. I tak už je jasné, že do konce základní části se z 12. místa neposunou a v předkole narazí na tým, který po 52 kolech obsadí páté místo. Jedenáctý Litvínov má totiž náskok devíti bodů, a i kdyby došlo po zbývajících třech kolech k tomu, že se Mora a Verva budou bodově shodovat, pro Litvínov budou hovořit lepší vzájemná utkání. „Nemám vysněného soupeře, nemůžete si vybírat. Všechna ta mužstvo okolo čtvrtého místa jsou velmi kvalitní,“ zmínil Moták.

Kohouti narazí na jednoho ze čtveřice Mladá Boleslav, Liberec, Hradec Králové a Plzeň. HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 4:3 po prodloužení (0:1, 1:1, 2:1 – 1:0) Branky a nahrávky: 29. Dujsík (J. Káňa, Nahodil), 59. Nahodil (Olesz, Ostřížek), 60. Olesz (Ostřížek, Nahodil), 61. Strapáč – 1. Flek (T. Mikúš, O. Beránek), 23. Kohout (Černoch, Koblasa), 45. Kohout (Flek, Šenkeřík). Rozhodčí: Mrkva, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Olomouc: Konrád – Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, Kunc – Strapáč, Kolouch, Olesz – Ostřížek, J. Knotek, Navrátil – Burian, Handl, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary: F. Novotný – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán, Kowalczyk – O. Beránek, T. Mikúš, Flek – Osmík, Vildumetz, Kulich – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.