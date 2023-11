/FOTO + VIDEO/ Ve válečné atmosféře se odehrálo utkání 20. kola extraligy mezi hokejisty Olomouce a Vítkovicemi. A nešlo jen o malé derby. Domácí Mora nastoupila v maskáčových dresech na poctu armádě a válečným veteránům. Netradiční trikoty nakonec přinesly domácím dva body za výhru 3:2 v prodloužení.

Hokejisté Olomouce v rámci Army game nastoupili ve speciálních dresech proti HC Vítkovice | Video: Deník/Ivan Němeček

Olomoučané tedy ukončili třízápasovou šňůru bez bodu a vrátili Rideře říjnovou porážku 3:4 taktéž po prodloužení. V tabulce jim patří jedenácté místo, pět bodů před nedělním rivalem.

Dobrý začátek

„Army game“ kromě speciální sady dresů, ukázky vojenských vozidel a doprovodného programu nabídla spíše bojovný hokej bez velkého počtu šancí. To vše před více než pětitisícovkou diváků.

Mora se v první třetině ujala vedení 2:0. V 9. minutě těžil z dobrého napadání Bambuly Silvester Kusko, který přesnou střelou překonal Klimeše. Třiadvacet sekund před první sirénou Kuska napodobil Jakub Orsava, který pálil přesně z mezikruží.

„Měli jsme katastrofální vstup do utkání. Nevíme, z jakého důvodu jsme se báli, nešly nám vůbec nohy. Tragédie,“ kroutil hlavou asistent vítkovického trenéra Jiří Veber.

Orsava mohl dát Moře v prostředním dějství pohodlný tříbrankový náskok, jenže v obrovské šanci při vlastním oslabení nedal a na druhé straně se tak hned vzápětí prosadil po teči Bukartsovy střely Jakub Kotala.

„Jsme velmi rádi za dva body, ale trošku samozřejmě máme v hlavách situaci nedáš – dostaneš. Byla tam šance na 3:0. Pro hlavu a celé mužstvo je však výhra důležitá,“ připomněl asistent trenéra Mory Róbert Petrovický.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Bojácný konec

„Ve druhé třetině jinak byly šance na obou stranách. Udělali jsme ale tu strašnou chybu v oslabení. Dva útočníci se tam zdrželi,“ zmínil také Petrovický.

Jakuba Orsavu mohla nevyužitá šance mrzet o to víc, že Ostravané dvě minuty a šest sekund před koncem třetí třetiny srovnali. Peter Krieger byl power play hostů nejdůraznější na brankovišti a rozradostnil vítkovický kotel.

Kohouti nebyli tak aktivní a s blížícím se koncem zápasu hráli pasivněji. „Soupeř má kvalitní hráče. Když se dostane do přesily, je nebezpečný. Neřekl bych ale, že bychom se báli o výsledek. Je potřeba být stále aktivní, snad je to pro kluky zkušenost do budoucna,“ pověděl Róbert Petrovický.

Macuh si ještě v závěru třetí dvacetiminutovky vykoledoval faul. „Stupidní faul. Měli jsme kotouč na holi,“ komentoval Veber zákrok Grmana.

Mora sice přesilovku, která se hrála ještě i 26 sekund v prodloužení, nevyužila, v čase 61:10 však rozhodl kapitán Jiří Ondrušek.

Moc hattricků jsem nedal. Ten poslední mám ještě doma na videu, směje se Doležal

Chmielewski bude ještě dlouho mimo hru

Na tiskové konferenci po utkání se ještě téma stočilo směrem ke zranění Arona Chmielewskiho. „Byl vyměnit dlahu, za tři nebo čtyři týdny má kontrolu a pak může pomalu začít. Jde však o zápěstí, takže to potrvá ještě nějaké dva měsíce, než bude moci jít do nějakého souboje,“ odhaduje Róbert Petrovický.

Zároveň nastínil, že do pátečního utkání v Plzni by se mohli do hry vrátit někteří hráči z marodky včetně Lukáše Kucsery.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 3:2p (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Kusko (Bambula), 20. Orsava (Macuh, Mareš), 62. Ondrušek (Bambula) – 39. Kotala (Bukarts, Mikuš), 58. Krieger (Bukarts, Kalus). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 5 116.

Olomouc: Konrád – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Švrček, Rašner, Mareš – Navrátil, Nahodil, Káňa – Bambula, Knotek, Kusko – Orsava, Macuh, Plášek ml. – Klimek, Anděl, Kunc. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Vítkovice: Klimeš – Grman, Mikuš, R. Jeřábek, L. Kovář, Prčík, Auvitu, Zeleňák – Mueller, Krieger, Zdráhal – Lakatoš, Chlán, Kalus – Peterek, Barinka, Bukarts – Fridrich, Dej, Kotala. Trenéři: Trnka, Šimíček a Veber.