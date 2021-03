„Bylo to napínavé až do poslední vteřiny, ale myslím, že jsme si vyhrát zasloužili. Vezeme dva body, paráda,“ byl spokojený trenér Kohotů Zdeněk Moták.

Jeho svěřenci, mezi kterými tentokrát nechyběl kapitán Martin Vyrůbalík (zato k dispozici nebyl David Škůrek), opět vstoupili do zápasů lépe než soupeř. Otevřít gólový účet se Hanákům povedlo ještě dřív než den předtím. Už po 62 dvou vteřinách zvedal ruce nad hlavu Rostislav Olesz, který razantně dorazil Ostřížkovu střelu.

Ze hry uplynulo dalších osm a půl minuty a Kohouti vedli už o dva góly. Lukáš Nahodil, který nově od začátku nastoupil v první formaci, přichystal puk Vojtěchu Tomečkovi, který přesnou střelou donutil Dominika Frodla tahat puk ze sítě podruhé v zápase.

Moták: Naše vedení ovlinilo průběh

„Vstupy do utkání jsou vždycky důležité. Jakmile dáte gól, nechci říct, že vám narostou křídla, ale hraje se vám lépe, můžete si víc dovolit. Nám se do vedení povedlo jít a v průběhu obou zápasů to pak bylo znát,“ pochvaloval si Moták další výtečný začátek zápasu.

To Ladislav Čihák, trenér Plzně, má zatím z úvodů utkání chmury.

„Zase se nám nepovedlo jít do vedení, prohrávali jsme a horko těžko se to pak dohání,“ zmínil.

Nicméně zatímco ve středu čekali Západočeši na svoji první branku v zápase až do 53. minuty, tentokrát pokořili znovu výborně chytajícího Branislava Konráda ve 14. minutě. Kracíkovu hezkou přihrávku zametl z hranice brankoviště do hostující sítě Martin Dočekal.

Stejně jako ve středečním utkání, tak i ve čtvrtek se ale olomouckým hráčům povedlo skórovat nedlouho po pauze. V situaci dva na jednoho už se zdálo, že Nahodil akce zbytečně překombinoval. I když ale puk na Tomečka nakonec neprošel, za brankovou čáru si ho srazil obránce David Kvasnička.

Šťastný gól jako odměna za fair-play

„Chtěl jsem to vracet Vojtovi, ale jejich bek si to tam srazil. Je to o štěstí,“ konstatoval Lukáš Nahodil, který za první dva zápasy předkola má na svém kontě čtyři body (1+3). „Odvolali jsme tam nějaký faul, takže nás za to hokejový pán Bůh takhle odvděčil,“ vrátil se do první třetiny, kdy Petr Kolouch odvolal avizovaný trest Plzně. Že se i v nejdůležitější fázi sezony hraje férově pak ve druhé části ukázal i domácí zadák Roman Vráblík.

Plzeňští se dokázali dostat do kontaktu ve třetí třetině, Klimkovo vyloučení bleskurychle potrestal Kodýtek. Pak už to – stejně jako den předtím – bylo hlavně o Branislavu Konrádovi. A stejně jako v prvním zápase závěrečný nápor ustál.

„Jede si to svoje. Je pro nás nesmírně důležité, že ho máme,“ chválil Moták oporu.

V kapse rázem mají Kohouti něco, o čem se jim nejspíš ani nesnilo – domů vezou dva body a už v sobotu mohou slavit postup do čtvrtfinále.

„Půjdeme do toho s pokorou a s tím, že Plzeň je opravdu kvalitní soupeř. Budeme se snažit hrát stejně, ne-li ještě lépe,“ dodal před přesunem na Hanou.

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Dočekal (Kracík, Kantner), 45. Kodýtek (P. Musil) – 2. Olesz (Ostřížek), 10. V. Tomeček (Nahodil, Dujsík), 26. Nahodil. Rozhodčí: Pražák, Vrba – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 0:2.

Plzeň: Frodl – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – Malát, Mertl, Gulaš – Suchý, P. Musil, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle – Dočekal, Kracík, Kantner. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Olomouc: Konrád – Valenta, Dujsík, Švrček, Rašner, Vyrůbalík, A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.