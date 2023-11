V minulé sezoně to nevyšlo ani jednou. Po nedělním utkání 22. kola Tipsport extraligy už se hokejisté Olomouce mohou radovat z vítězství v moravském derby. Brněnskou Kometu porazili 3:1, během zápasu však přibyli tři důležití hráči na už tak rozsáhlou marodku Hanáků.

V bráně Komety zase chyběl jeden z nejlepších gólmanů aktuální sezony Dominik Furch. Odpočinek brněnské jedničky znamenal, že podruhé během listopadu naskočil do soutěžního utkání Štěpán Lukeš, start z 18. listopadu však je prvoligový, v dresu Přerova na ledě béčka Pardubic inkasoval čtyřikrát.

„Dali jsme šanci našemu druhému gólmanovi, který nám pomohl a chytal výborně. My jsme mu naopak nepomohli naší produktivitou,“ řekl po utkání brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Moře kromě dlouhodobě zraněného Arona Chmielewského v ofenzivě scházeli také Jan Káňa a Pavel Musil. První jmenovaný by měl být brzy k dispozici po menším zranění, druhý je nemocný. K nim se hned v úvodu utkání přidal Lukáš Kucsera, který po kolizi s mantinelem, nikoliv protihráčem, odkulhal do kabin.

V první přesilovce utkání si pak Silvester Kusko chtěl přikopnout puk při pokusu dorážet, ten si Lukeš betonem srazil do brány, rozhodčí však po konzultaci s videorozhodčím branku neuznali.

Tuhle ránu pro olomouckou psychiku umocnil konec 12. minuty. Jakub Kos při rychlém protiútoku ideálně našel Tomáše Vincoura, který se nemýlil.

Odpověď měl ale přichystanou Karel Plášek. Bývalý forvard Komety dostal puk do jízdy od Orsavy a trefil přesně na vyrážečku.

„Chtěli jsme navázat na dobrý forčeking a využívat naši rychlost, což se nám podařilo,“ pochvaloval si asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

Místo trestného střílení vedení domácích

V druhé třetině měla Mora podruhé možnost přesilové hry. Jenže hned na úvod ujel Jakub Flek, který byl v samostatném úniku faulován Řezníčkem. Kohouti měli štěstí, nepískalo se.

„Chtěl jsem po rozhodčím vysvětlením, cítil jsem, že mě podrazil hráč, co byl za mnou. Rozhodčí řekl, že mě nestíhal a viděl, že to byl gólman. A jestli to byl útočník, tak se mi omlouvá,“ krčil rameny Jakub Flek v rozhovoru pro Českou televizi po druhé třetině.

„Co k tomu říct. Jsme lidi, přijel rozhodčí a omluvil se, že udělal chybu. Kredit jemu, že si to přiznal. Respektujeme to. Nemělo by se to stávat, ale stane se. Nebudeme se vymlouvat. Dali jsme jen jeden gól, s tím se nedá vyhrát,“ pokrčil rameny Jaroslav Modrý.

V závěru stejné přesilovky navíc střela Jakuba Siroty skončila za Lukešem – 2:1.

Ve třetí třetině rozšířil marodku Mory i střelec vyrovnávací trefy. Karel Plášek se přidal k Kucserovi s Rutarem, kteří nedohráli. Olomoučané se nicméně ubránili, do prázdné klece ještě pečetil na 3:1 Michal Kunc.

„Bylo to ubojované, kredit všem hráčům, dali do toho srdce. Skvělá práce od prvního do posledního hráče. Oba tábory taky vytvořili skvělou atmosféru,“ pochvaloval si Róbert Petrovický.

Kohouti zvítězili potřetí v řadě, v tabulce jim patří desátá příčka a už v úterý je čeká bitva na ledě Hradce Králové.

HC Olomouc – HC Kometa Brno 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Plášek ml. (Orsava, Ondrušek), 27. Sirota (Plášek ml., Orsava), 60. Kunc (Macuh) – 12. Vincour (Kos). Rozhodčí: Ondráček, Kika – Axman, Rampír. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Řezníček, Rutar, Sirota, Švrček, Rašner, Černý – Kusko, Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Navrátil – Plášek ml., Macuh, Orsava – Kucsera, Anděl, Kunc. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Kometa Brno: Lukeš – Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Pospíšil, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko, Kos – Flek, Zbořil, Zaťovič – Kohout, Okál, Kratochvíl – Zembol. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.