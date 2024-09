To byla bitva. Hokejisté HC Olomouc bojovali ve druhém extraligovém kole doma s Pardubicemi. Jeden z elitních klubů české nejvyšší soutěže v Plecharéně vedl 2:0, ale Mora dokázala v úvodu poslední periody srovnat. Jenže v závěru dostala třetí branku a pak už se hostům povedlo náskok uhájit.

Za Moru chytal poprvé v soutěžním utkání brankář Machovský. Po úvodním oťukávání začaly mít Pardubice mírnou územní převahu. A tu se jim povedlo proměnit ve dvě branky. Obě obstaral Vondráček, padly v rozmezí čtyřiaosmdesáti sekund.

Ještě do první pauzy se Moře povedlo snížit. Ránu, kterou vyslal Káňa, brankář Will ještě vyrazil, ale Nahodil už poslal puk správným směrem. Pětiminutová přesilovka Mora za sekání Šustra pak ještě pokračovala v úvodu druhý třetiny, ale vliv na skóre to nemělo. Stejně jako další přesilovka, kterou Hanáci ještě v této části utkání hráli.

Další početní výhodu pak měla Olomouc na začátku poslední periody. A to už klaplo. Na dva dva srovnal Fridrich. Ten skóroval ve druhém utkání v řadě. Pět minut a deset vteřin před třetí sirénou si hosté zase vzali vedení zpět. Videosudí ještě přezkoumával možnou vysokou hůl, ale nakonec porušení pravidel nenašel, také branka Herčíka platila.

V předposlední minutě pak Pardubice definitivně rozhodly čtvrtou brankou.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. Nahodil (Káňa, Sirota), 44. Fridrich (Navrátil, Kusko) – 12. Vondráček (Will), 13. Vondráček (Šustr, Dvořák), 55. Herčík (Vála), 59. Mandát (Vondráček). Rozhodčí: Kika, Cabák – Lederer, Blažek. Vyloučení: 2:3, navíc Šustr 5 min. + do konce. Využití: 1:0. Diváci: 5250.

HC Olomouc: Machovský – Ondrušek, Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Řezníček, Korenčík, Škůrek – Káňa, Musil, Kunc – Plášek, Kusko, Navrátil – Fridrich, Nahodil, Kohout – Anděl, Knotek, Doktor. Trenér Jan Tomajko.

Pardubice: Will – Hájek, Čerešňák, Dvořák, Šustr, Vála, Musil, Houdek – Červenka, Sedlák, Smejkal – Radil, Kousal, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Lichtag, Paulovič, Herčík. Trenér Marek Zadina.