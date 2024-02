/FOTO + VIDEO/ Takhle si svůj začátek v pardubickém dresu nepředstavoval. Brankář Dominik Pavlát inkasoval po prvních 56 sekundách v bráně extraligového lídra. Olomoucká Mora navíc v plecharéně ukázala fantastický vstup také do druhé třetiny, tentokrát jí stačilo 66 sekund. Díky tomu zaskočila hegemona ročníku výhrou 2:1.

Atmosféra po utkání hokejistů Olomouce s Pardubicemi (2:1) | Video: Deník/Ivan Němeček

„Vstupy do třetiny byly pro nás jednoznačným negativem. Sluší se pochválit Dominika Pavláta, pro kterého to byl těžký zápas, který ovšem zvládl dobře. Ukázal sílu, když se rychle z inkasované branky otřepal. Dal nám šanci bojovat o tři body,“ řekl asistent pardubického trenéra Vít Černohous na adresu zbrusu nové posily.

„V hlavě se mi nic extra nehonilo. Nijak jsem se rychlým gólem nezasekal, sezona nějak plyne a snažil jsem se dělat maximum,“ pověděl po zápase Dominik Pavlát, o jehož přesunu do Pardubic se mluvilo hodně dlouho, vlastně až do posledního možného přestupového termínu – 31. ledna.

„Tohle bylo nepříjemné. Všichni se mě ptali, sám jsem nevěděl, bylo to na majitelích. Jsem rád, že to vyšlo,“ řekl Pavlát, který pochytal 24 střel Olomouce.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Dynamo hrající bez forvardů Sedláka, Zohorny, Kauta či Pánika sice ve třetí třetině snížilo zásluhou přesné střely Tomáše Hyky, další branku však taktéž skvěle chytající Branislav Konrád za svá záda nepustil.

„Ve třetí třetině jsme od soupeře trošku odstoupili, nechali jsme ho jít do rychlosti, přestřílel nás a dostal se do zápasu. Odbojovali jsme to a velký kredit si hráči zaslouží za oslabení,“ zmínil Róbert Petrovický, asistent trenéra Olomouce Jana Tomajka.

Kohouti třikrát ubránili nejlepší přesilovku v extralize, o rychlé trefy v úvodu třetin se postarali Lukáš Nahodil a Jakub Sirota, výhra 2:1 nad lídrem soutěže je čtvrtou v řadě, doma ještě Mora v roce 2024 neprohrála.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Těžko říct, jestli to byl náš nejlepší zápas. Trošku nás mrzí, že přichází reprezentační přestávka, žádný zápas před ní není jednoduchý. Bylo to o mentální připravenosti, byli jsme koncentrovaní a věřili, že soupeře můžeme porazit,“ zmínil také Róbert Petrovický.

Povedlo se, Hanáci skolili Pardubice po osmi předešlých prohrách s tímto soupeřem v řadě. V tabulce jí před reprezentační přestávkou nadále patří deváté místo.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Nahodil (Bambula, Rutar), 22. Sirota (Klimek, Rutar) – 43. Hyka (Radil, Čerešňák). Rozhodčí: Cabák, Stano (Slovensko) – Rožánek, Axman. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5 265.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Škůrek, Sirota, Rutar, Řezníček, Černý – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Orsava – Menšík, Anděl, P. Musil. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Pardubice: Pavlát – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Houdek – R. Kousal, Paulovič, Radil – Urban, A. Musil, Hyka – Mandát, Poulíček, Vondráček – Pochobradský, T. Zeman, Říčka. Trenéři: Zadina, Černohous a Sýkora.