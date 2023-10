/FOTOGALERIE/ Ve středu skončil ve Vítkovicích, ve čtvrtek podepsal v Olomouci a v pátek stvrdil dvěma body (1+1) návrat na Hanou v zápase proti Mladé Boleslavi. Toť souhrn posledních dní v podání Jana Káni. Jenže to bylo málo a Mora padla počtvrté v řadě. Do té doby poslední Bruslaři zvítězili 3:2.

Hokejista Jan Káňa se vrátil do Olomouce | Video: Deník

Fanoušci ho přivítali transparentem i hlasitými ovacemi. A na Káňu to zapůsobilo, na ledě byl cítit, hrál s lehkostí. „Strašně jsem se těšil. Celkově na jakýkoliv zápas, protože jsem dlouho nehrál. Možná to tak nevypadalo, ale když jsem měl delší střídání, už jsem měl těžké nohy. Když dá ale člověk gól, únavu tolik necítí,“ zmínil se Káňa po zápase, v němž odehrál 19 minut a 47 vteřin. Naposledy hrál 1. října právě proti Olomouci.

Do střelecké listiny se mohl zapsat už v první třetině, kterou jinak na šance vyhrála Boleslav. Ale v obou gólovkách ho vyčapal hostující brankář Filip Novotný.

Povedlo se mu to až ve druhé části. Chvíli po konci přesilové hry dorazil jeho střelecký pokus Jan Knotek, o necelých pět minut později se v početní výhodě prosadil sám – rána z první na pravém kruhu. Jak typické.

I Boleslav chtěla Káňu

„Věděli jsme, že s Káňou mohou být olomoucké přesilovky jiné. V minulé sezoně to tam z té pravé strany uměl trefovat,“ uznal Václav Pletka, asistent Bruslařů, kteří se o Káňu po jeho konci ve Vítkovicích také zajímali. „Můžu to potvrdit,“ uznal Pletka.

Káňa ale měl o své budoucnosti brzy jasno. „Něco jiného tam bylo, ale v hlavě mě to lákalo zpátky sem,“ řekl Káňa, který se vrátil i k tomu, proč mu to na Ostravsku krutě nevyšlo – sedm zápasů, 0+0. „Dělal jsem všechno, co jsem mohl. Když ale přišly zápasy, tak jsem to neprodal. Nevím, jestli to byl nějaký blok, nebo mi neseděl systém. Nevím. Když potom přišel Patrik Zdráhal, tu zprávu jsem tak nějak očekával,“ sdělil poslední hřebíček, který ukončil jeho působení ve Vítkovicích.

Hosté řádili v doméně, Navrátil pohrdl nájezdem

Asistence a gól při návratu to kohoutího dresu přišly za stavu, kdy Mora doháněla dvoubrankovou ztrátu. Hosté prokázali svůj um v přesilových hrách, v nichž jsou navzdory postavení v tabulce nejlepší v lize. Zásluhou Lántošiho využili přesilovou hru pět na tři, a chvíli na to díky Osburnovi také klasickou pět na čtyři.

Rozjetá Mora po vyrovnání mohla do přestávky dokonce odskočit do vedení. Nejprve už překonaného Novotného zachránil na čáře Pyrochta, pak přišla ještě větší šance pro Navrátila. V úniku byl faulován, sám se chopil trestného střílení, ale naložil s ním prachbídně. Nenabízelo se na nájezd využít spíš v zápase rozjetého Káňu? „Ještě jsem se na to necítil. Když jsem v létě jezdil nájezdy, moc jsem v nich úspěšný nebyl,“ zmínil Káňa.

Návrat krále tak i proto neměl sladký konec. „Je to pro mě spíš hořké. Měli jsme to zvládnout, všichni víme, jak vypadá tabulka,“ hlesl Káňa. Boleslav totiž zásluhou přesné střely Fina Aaltonena využila ve 48. minutě další přesilovku, a na to už Hanáci do konce zápasu nedokázali zareagovat. „Rozhodl náš zbytečný faul v útočné třetině,“ zlobil se trenér Olomouc Jan Tomajko. Ačkoliv nejmenoval, provinil se Jakub Orsava.

Co Plášek?

Mora padla počtvrté za sebou, poosmé z posledních devíti utkání a od aktuálně posledního Kladna ji na dvanáctém místě dělí jen bod. Tomajko přesto hledal pozitiva. „Utkání bylo vyrovnané, neviděl bych pozitivum jen to, že se vrátil Honza Káňa. Ale pomohl, to je jasné. Hrál dobře, zapůsobil i na kluky v kabině,“ uvedl Tomajko.

Nerýsuje se další návrat? Útočník Karel Plášek skončil v zámoří a jeho comeback na Hanou by se nabízel. „Nevím, zatím to nedokážu komentovat,“ odvětil Tomajko na otázku, zda je Pláškovo opětovné angažmá pro Kohouty téma.

Zastavit nelichotivou sérii proher se Hanáci pokusí v neděli znovu doma. V cestě ale bude stát momentálně nejtěžší kalibr – jedenáct zápasů neporažený Litvínov.

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Knotek (Káňa, Navrátil), 35. Káňa (Ondrušek, Orsava) – 26. Lantoši (Pyrochta), 27. Osburn (O. Roman), 48. Aaltonen (Osburn). Rozhodčí: Ondráček, Jaroš – Lederer, Axman. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:3. Střely na branku: 28:26. Diváci: 4 275.

Olomouc: Sedláček – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Rašner, Švrček, Mareš – Navrátil, Knotek, Bambula – P. Musil, Macuh, Klimek – Orsava, Nahodil, Káňa – Kunc, Anděl, Menšík. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Mladá Boleslav: F. Novotný – Pláněk, Pyrochta, Osburn, Jánošík, R. Jeřábek, Bernad, Čech – Aaltonen, Järvinen, Rohdin – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, O. Roman, Gardoň – Dvořáček, Závora, Stránský. Trenéři: Kalous, Haken a Pletka.

Autor: Denis Manina