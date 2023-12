Zprávou číslo jedna pátečního večera byl pro olomoucký hokej bezesporu konec kariéry Davida Krejčího. Ten tak trošku zastínil důležitou domácí výhru Mory 3:2 nad Libercem, díky níž se kohouti posunuli na desáté místo extraligové tabulky.

Mora vyhrála doma potřetí v řadě. Takto to vypadalo během derby s Kometou Brno. | Video: Deník/Ivan Němeček

Do boje s Bílými Tygry stále nezasáhlo trio zraněných z derby s Kometou Plášek, Kucsera, Rutar. Mora poprvé sáhla po jihlavském obránci Patriksu Ozolsovi. Dvaadvacetiletý lotyšský reprezentant přišel před sezonou do Dukly z Trenčína a do Olomouce má vyřízeny střídavé starty.

Ozols ze střídačky sledoval, jak už v čase 2:16 Michal Birner prostřelil Branislava Konráda. Mora však otočila v osmé minutě v rozmezí 41 sekund.

Nejprve se ze střeleckého spánku probudil Lukáš Klimek, který svým prvním gólem v sezoně srovnal. Jinou sezonu prožívá Rok Macuh, slovinský centr vzápětí přetavil Kuncovu přihrávku v olomoucké vedení.

Ve druhé třetině nastřelil tyč Nahodil a Kelly Klíma ujížděl sám na Konráda, skóre se však neměnilo, a tak rozhodovala třetí dvacetiminutovka.

Hned v jejím úvodu dal Moře dvougólové vedení krásnou střelou Michal Kunc, Liberec však snížil z přesilovky na 3:2. Ronald Knot pak dokonce nastřelil tyč.

Bílí Tygři měli dobrý závěr, avšak při hře bez brankáře si v poslední dvouminutovce nic nevytvořili a Olomouc tak brala všechny body.

V neděli kohouti zamíří na led Mladé Boleslavi (16.00).

Šokující zpráva. David Krejčí ukončil kariéru

HC Olomouc – Bilí Tygři Liberec 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Klimek (Rašner, Nahodil), 8. Macuh (Kunc, Sirota), 42. Kunc – 3. Birner (Bulíř, Vlach), 48. Ivan (Filippi). Rozhodčí: Obadal, Vrba – Lhotský, Hynek. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 4 103.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Černý, Rašner, Švrček, Ozols – Kusko, Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Navrátil – Káňa, Macuh, Orsava – Kunc, Menšík, Anděl. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Liberec: D. Král – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, Budík, Knot, Derner – Rychlovský, Filippi, Klíma – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner, Bulíř, Vlach – Pérez, Šír, Pekař. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.