Rozhodčí nařídili trestné střílení, které mazácky vyřešil Oscar Flynn. Místo stavu 2:2 to bylo 1:3…

Káňa zapsal jubilejní bod

Nutno říct, že také následné snížení Jana Káni bylo na hraně. Jeho teč museli sudí zkoumat na videu, hokejka olomouckého tahouna ale dle všeho vysoko nebyla.

„Přesně jsem neviděl, kde to tečoval. Nebyl jsem si vůbec jistý. Honza říkal, že to bylo v pořádku, ale nevěděl to jistě. Čekali jsme na výrok rozhodčího,“ popsal situaci střílející Adam Rutar.

Káňa nakonec zapsal svůj 200. kanadský bod ze základních částí extraligy. Tuto sbírku mohl rozšířit hned po nástupu do třetí dvacetiminutovky. Z rohu před bránou našel úplně volného Bambulu, který sám před Neužilem neuspěl.

Mora si šla ve třetí části za vyrovnání a šancí k němu měla habaděj. Jenže je nevyužila stejně jako přesilovou hru. Neujala se ani velká snaha Káni a spol. v posledních sekundách hry.

„Náš výkon bych nehanil. Hráli jsme slušně. Chybělo nám i trošku štěstíčka. Musíme se taky víc tlačit do střel a předbrankového prostoru, to rozhoduje zápasy,“ dobře ví Adam Rutar.

Hanáci soupeře přestříleli, herně dominovali hlavně ve třetí třetině a v první desetiminutovce zápasu, kdy Konráda nejvíce ohrozil Pavel Musil svou zadovkou. Ta skončila těsně vedle pravé tyče nepřipraveného gólmana, který jen rozhodil ruce a zakroutil hlavou.

Povedená souhra druhé formace a Musilův pas zpoza brány na přesně zakončujícího Škůrka poté dala Olomouci jediné vedení v utkání. To však příliš dlouho nevydrželo.

Liberec na rozdíl od kohoutů využil přesilovku a hluchou pasáž domácích v prostřední části potrestal Vlach, což byl první hřebíček do olomoucké rakve. Ty další zasadili Vlach, střelecká nemohoucnost a dobře chytající Neužil.

V závěru ještě fanoušci obrátili svou frustraci směrem k rozhodčím, na led lítaly různé předměty, na tom, že Mora popáté z posledních šesti duelů odcházela s nulou, to nic nezměnilo.

„Některé fauly v útočném pásmu jsou zbytečné. Měli bychom se jich vyvarovat. My jsme si ale dnes nepomohli našimi přesilovkami. Měli jsme tři příležitosti,“ nehledal výmluvy Jan Tomajko.

S prázdnou kohouti rozhodně nebudou chtít odjíždět v neděli z Kladna, kde je od 17.20 na programu televizní utkání, které odvysílá ČT Sport.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Škůrek (Mareš, Navrátil), 37. J. Káňa (Rutar) – 11. Faško-Rudáš (Balinskis, Flynn), 27. Vlach (Dlouhý), 33. Flynn z trest. střílení. Rozhodčí: Šír, Vrba – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 4 306.

Olomouc: Konrád – Dujsík, Ondrušek, Mareš, Škůrek, Řezníček, T. Černý – J. Káňa, Nahodil, Bambula – Plášek ml., P. Musil, Navrátil – Klimek, Kusko, Strapáč – Anděl, Menšík, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Liberec: Neužil – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, Flynn, Ordoš – Jelínek, Rychlovský, Vlach – Šír, Dlouhý. Trenéři: P. Augusta, Kudrna a Jiruš.