/FOTO + VIDEO/ Dva góly obránce Dalibora Řezníčka vměstnané do minuty a tří sekund ve druhé třetině poslaly Olomouc ve třetím utkání předkola play-off hokejové extraligy do vedení 2:1. Liberec však ve třetí dvacetiminutovce odmítl konec série a celé sezony a nakonec slavil výhru 4:3.

Předkolo play-off hokejové extraligy mezi HC Olomouc a Bílí Tygři Liberec, 3. zápas | Video: Deník/Ivan Němeček

„Měl jsem u gólů spíše trošku štěstíčka. Při prvním jsem nemohl střílet přímo na bránu a dával to spíš vedle o mantinel. Odrazilo se to přímo za gólmana. Při druhém se mi to otevřelo, přišla teč bránícího hráče a gól,“ popsal Řezníček své první dvě trefy v play-off od sezony 2010/11.

K vítězství a vytouženému postupu však nevedly. Bílí Tygři na druhou Řezníčkovu trefu odpověděli v přesilovce Bulířem, Kusko ale na konci 38. minutě vedení Hanákům vrátil.

Mora vedla a byla nedaleko čtvrtfinále ještě v 50. minutě. Pak se ale prosadil Lukáš Derner a rozhodla paradoxně následná olomoucká přesilovka.

V té si domácí nepohlídali výborný dlouhý pas Ivana na Marka Zachara, který ve vlastním oslabení vstřelil vítězný gól Liberce.

„Gól při vlastní přesilovce je vždycky chyba, kór, když to přijde v tak důležité chvíli,“ přiznal Dalibor Řezníček. „Nemyslím si, že by na nás dolehla tíha okamžiku a podělali jsme se z toho. Byli jsme potrestáni za chyby,“ doplnil.

Hrdina Mory Orsava: Nečekali jsme to. Žádný fígl nemám

Vyprodaná plecharéna ještě hnala kohouty za vyrovnáním, tentokrát však nepomohla ani závěrečná power play. „Už od začátku to nebylo z naší strany jako dva předchozí zápasy. Ve druhé třetině jsme to otočili, měli jsme tam dobré momenty. Bohužel jsme to nedokázali udržet. Je to hrozná škoda. Zítra pokračujeme a musíme se o ty maličkosti zlepšit,“ uvědomuje si olomoucký trenér Jan Tomajko.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Další extrémně vyrovnaný zápas, bojovný, k výkonům doma jsme přidali větší urputnost a týmový výkon. Dnes jsme tahali za delší konec, i když domácí byli hnáni fantastickými fanoušky na naši bránu, ustáli jsme to, pomohli jsme si speciálními týmy,“ ohlížel se hlavní kouč Liberce Filip Pešán, který tentokrát v bráně vsadil na Slováka Dávida Hrenáka.

„Daniel Král na svůj věk odchytal dva výborné první zápasy. Přesto jsme nevyhráli ani jeden. Hrenák tady odchytal poslední zápas dobře, tak jsme zvolili změnu, aby si Daniel Král psychicky trošku odpočinul,“ vysvětloval Pešán.

Druhý mečbol může Olomouc využít hned v neděli, kdy opět doma v 17 hodin startuje čtvrté utkání série.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. Řezníček (P. Musil, Káňa), 30. Řezníček (P. Musil), 38. Kusko (Škůrek, Klimek) – 6. Vlach, 32. Bulíř (Birner, Hawryluk), 50. Derner, 53. Zachar (Ivan). Rozhodčí: Šír, Obadal – Hynek, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5 500 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Olomouc: Sedláček – Rutar, Sirota, Řezníček, Ondrušek, Rašner, Škůrek, Mareš – Orsava, P. Musil, Káňa – Navrátil, Macuh, Plášek – Bambula, Anděl, Kunc – Klimek, Knotek, Kusko. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Liberec: Hrenák – Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Aubrecht – Faško-Rudáš, Filippi, Vlach – Flynn, A. Najman, Rychlovský – Hawryluk, Bulíř, Birner – Kelly Klíma, Šír, Zachar. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.