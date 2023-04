V Olomouci hokejově rostou a budou růst i nadále. Útočníci Jakub Navrátil a Michal Kunc podepsali u kohoutů kontrakt do sezony 2025/26.

Jakub Navrátil | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jedná se stále o mladé a perspektivní hráče, kteří však zároveň už mají dost extraligových zkušeností. Věříme, že svůj talent budou dále rozvíjet a v dalších sezonách budou tahouny našeho týmu,“ uvedl sportovní manažer Josef Podlaha pro web HC Olomouc.

Navrátil začne v Olomouci čtvrtou sezonu. V té uplynulé vylepšil 23letý přerovský odchovanec své bodové maximum díky 11 gólům a stejnému počtu asistencí v základní části, na což bilancí 1+1 navázal i v play-off.

Kunc se na Hanou přesunul z mateřské Komety Brno v sezoně 2020/21 a také on má za sebou bodově nejvydařenější ročník, přestože zasáhl v základní části jen do 34 zápasů. Nasbíral v nich 12 kanadských bodů (3+9), do vyřazovacích bojů nezasáhl.

Jakub Galvas opouští USA?

Jakub Galvas nastupuje v dresu ChicagaZdroj: Instagram J. Galvase

Konec v Chicagu? Olomoucký odchovanec Jakub Galvas má podle švédského serveru Expressen.se namířeno zpět do Evropy. Měl by se stát velkou posilou Malmö Redhawks, které se udrželo v nejvyšší švédské soutěži.

Galvas odehrál v NHL v dresu Blackhawks šest utkání, poslední sezonu ale kompletně strávil v záložním celku Rockford IceHogs, kde se s 28 body (3+25) stal nejproduktivnějším obráncem. Nyní mu smlouva v zámoří končí, vrátí se po dvou sezonách za mořem na sever Evropy?

