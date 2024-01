/FOTO + VIDEO/ Přes 6600 diváků sledovalo extraligové moravské derby na ledě brněnské Komety. Domácí po dramatickém závěru mohli slavit cenné vítězství nad Olomoucí 4:3.

Atmosféra při utkání mezi Kometou Brno a Olomoucí. | Video: Václav Petrů

Už i s navrátilci Sirotou, Rašnerem a Orsavou nastoupili olomoučtí hokejisté do pátečního utkání 35. kola. A právě obránce Sirota byl sedm sekund před první sirénou u vyrovnávacího gólu Komety, když puk z jeho hole našel pouze Cingela, ten ho adresoval před bránu na Martina Zaťoviče, který šikovnou tečí nedal Konrádovi šanci.

Slovenský brankář ale byl jinak olomouckým hrdinou první třetiny, pochytal několik šancí a i díky němu mohli jít Hanáci v 15. minutě do vedení, když obránce Řezníček schoval svou střelu od modré za Macuha a bránícího hráče a překonal mladičkého Kavana v brněnské bráně.

„Nezačali jsme vůbec dobře. Soupeř měl hodně šancí, i přes to se nám podařilo dostat do vedení. V závěru první třetiny jsme ale dostali laciný gól, který nás trošku srazil,“ hodnotil asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

Druhá třetina nabídla spoustu šancí na obou stranách. Kometa v čase 32:00 využila delší tlak, z mezikruží se přesně trefil Jakub Flek. Mora odpověděla po krásné kombinaci, Jakub Navrátil skvěle zpracoval těžkou přihrávku od Rašnera, potáhl si puk do bekhendu a srovnal.

Podruhé gól do šatny

Domácí však měli přichystán ještě jeden úder. Znovu v posledních deseti sekundách před sirénou, znovu u toho byl před bránou operující Zaťovič, tentokrát však do odkryté klece zakončoval Andrej Kollár – 3:2.

Třetí třetina zprvu nenabídla stejně atraktivní podívanou jako dvě předešlé, to se však razantně změnilo v 55. minutě, kdy se puk po nečekaném odrazu od mantinelu dostal k domácímu Osburnovi. Ten okamžitě pálil do prázdné klece, Branislav Konrád však předvedl možná zákrok sezony, rybičkou skočil do brankoviště jako při svých pověstných děkovačkách a lapačkou zneškodnil stoprocentní šanci.

Drama v závěru

Hosté tak mohli srovnat, o chvíli později dostali možnost přesilové hry, kterou však trestuhodně zahodili, když po pár sekundách a ztrátě puku fauloval Řezníček.

Mužem zápasu se tak stal Andrej Kollár, který přeci jen v čase 57:21 překonal Konráda počtvrté. Kohouti si pak zahráli dokonce v šesti proti třem, snížení Michala Kunce však přišlo příliš pozdě.

„I díky skvělému výkonu brankáře jsme však mohli zůstat nadále v zápase. Nedařily se nám přesilovky, a tak i se zlepšenou hrou ke konci zápasu jsme body získat nedokázali. Musíme se dobře připravit na další zápas,“ řekl Róbert Petrovický.

Olomouc tak moravského rivala v tabulce extraligy nepřeskočila. V neděli ji čeká domácí souboj s Hradcem Králové (17.00).

HC Kometa Brno – HC Olomouc 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Zaťovič (Cingel), 32. Flek (Cingel), 40. Kollár (Zaťovič, Flek), 58. Kollár – 15. Řezníček (Kunc), 34. Navrátil (Rašner, Nahodil), 60. Kunc (Navrátil). Rozhodčí: Obadal, Vrba – Axman, Rožánek. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:1. Diváci: 6 686.

Kometa Brno: Kavan – Gazda, Ďaloga, Osburn, Ščotka, Kaňák, Zahradníček, Svoboda – Moses, Holík, Okál – Kohout, Marcinko, Pospíšil – Kratochvíl, Kollár, Kos – Flek, Cingel, Zaťovič. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.

Olomouc: Konrád – Škůrek, Ondrušek, Rašner, Řezníček, Černý, Švrček, Sirota – Bambula, Macuh, Kunc – Navrátil, Nahodil, Káňa – Klimek, Knotek, Kusko – Orsava, Anděl, P. Musil. Trenéři: Tomajko a Petrovický.