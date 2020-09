V únoru to budou už dva roky, co se v sestavě olomouckých Kohoutů objevil poprvé. Od té doby se hodně změnilo.

Útočník Tobiáš Handl ještě o něco porostl (aktuálně měří 195 centimetrů), v létě sundal juniorský košík a hlavně si poctivou prací a zajímavými výkony řekl o to, aby nový ročník hokejové Tipsport extraligy zahájil v první formaci.

„Jsem rád, že mi trenéři dali takovou příležitost. Budu se jim to snažit vrátit,“ nechal se slyšet po nedělním domácím zápase proti Liberci.

Ze svého závazku vůči trenérům právě proti zvučnému soupeři ukrojil. V 18. minuty poslal Olomoucké do vedení, na brankovišti hostujícího gólmana Petra Kváči se zorientoval nejlíp ze všech. Tak trochu nevědomky.

„Asi vám ten gól úplně přesně nepopíšu, protože absolutně nevím, jak jsem se u toho puku ocitl,“ smál se. „Naštěstí to tam ale spadlo,“ dodal.

Škoda pro něj a celou Moru, že si stejně dobře nepočínal i v 27. minutě. Nádhernou stahovačkou oblafl Ronalda Knota, na Kváču už si však nepřišel. „Mířil jsem nad vyrážečku, ale brankář mi to bohužel vykryl,“ popsal.

Byl to nejspíš jeden z klíčových okamžiků zápasu. „Určitě, kdybychom dali o jeden gól navíc, tak by se zápas bezpochyby odvíjel úplně jinak,“ věděl.

MOTÁK: NEZKLAMAL, SPÍŠ NAOPAK

I tak si ale vytáhlý osmnáctiletý dravec vysloužil chválu od trenéra Zdeňka Motáka.

„Myslím, že si odvedl své. I když je věkem stále junior, tak hrál dobře a nás nezklamal. Spíše naopak. Dal vedoucí branku a pak si vytvořil technickým provedením další dvě šance. Škoda, že je neproměnil. Mohl svůj výkon korunovat ještě lépe,“ ohodnotil Moták Handlův výkon.

Je fakt, že kdyby šla Mora do dvoubrankového vedení, možná by vítěz základní části z minulého ročníku ještě víc znejistěl. Tak naopak ještě ve druhé části sám srovnal, a pak začal obracet kormidlem zápasu na svou stranu.

„Je to škoda, protože jsme měli dobrý začátek a do půlky utkání jsme s nimi hráli vyrovnaně. Oni to ale nakonec zlomili a urvali tři body,“ mrzelo mladíčka, jehož otec Pavel za Moru v minulosti také působil.

Kohouti se po Lencově vyrovnaní z trestného střílení v 31. minutě už těžko vymaňovali z tygřího sevření.

„Začali jsme si dávat nepřesné přihrávky, začali jsme v obranném pásmu lítat dva k jednomu, chvílemi jsme tam byli jak na kolotoči. Z toho pak pramenily liberecké góly,“ označil důvody porážky klučina, který si v první útočné letce podruhé za sebou zahrál po boku Jana Knotka a staronové posily Lukáše Kucsery.

„Hraju se zkušenými borci, takže o to je to jednodušší. Dokážou vám hodně pomoct,“ uvedl.

Jak dlouho to s nimi potáhne, ukáže čas. Pokud nějakou chvíli ano, své dosavadní sezonní maximum z mužské extraligy (2 body) překoná hravě cobydup.