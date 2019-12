„Trefil to v ten správný moment,“ popisoval brankář nešťastný rozhodující gól.

Jak hodnotíte krutou prohru s Libercem?

Mrzí nás to. Sahali jsme po bodech. Měli jsme proměnit přesilovku, kterou jsme měli pět šest minut před koncem. Nedostali jsme se ale ani do pásma a z jednoduchého přenesení hry přišla střela mezi nohy. Byl jsem v pohybu a trefil to dobře. Vyhráli jsme v Plzni a dneska jsme chtěli nějakým způsobem bodovat. Věděli jsme, že to bude těžký soupeř a toho výsledku je škoda.

Vyčítáte si inkasovanou branku mezi betony?

Nebyla to extra silná střela, ale trefil to v ten správný moment, kdy jsem byl do strany. Trefil to i nad ledem. Jak jsem věděl, že jdu dolů, bylo jasné že je to špatně. Už jsem věděl, že to je gól. Kdyby to trefil jinak, tak to mám, ale zrovna mu to vyšlo takhle.

Štve vás po osobní stránce, že jste po výtečném zápase v Plzni tentokrát dostal tak nešťastný rozhodující gól?

Mrzí to, ale to je hokej, to se stává. I když tam mohl být bod, tak není a musíme se chystat na úterý, kdy hrajeme těžký zápas s Brnem.

Cítili jste, že jste proti favoritovi měli na body?

Chvílemi to vypadalo i dobře herně, ale v klíčových fázích nejsme schopni přelomit momentum zápasu na naši stranu. Ve druhé třetině jsme měli přečíslení dva na jednoho, nebo jsme měli z přesilovky dát nějaký ušmudlaný gól. Pak nás to sráží.

Jsou největším problémem přesilovky? Z šesti jste dali jen jediný gól.

Nějaké góly jsme v nich v poslední době dali. Ve hře pět na pět taky nejsme úplně produktivní. Šancí moc nemáme, to si musíme říct na rovinu, a měli bychom je začít proměňovat. Pokud chceme bodovat, tak na jeden gól to asi těžko půjde.

Sráží vás psychicky bídná bilance na domácím ledě, kde jste prohráli posledních osm duelů?

My ty statistiky tak úplně neřešíme, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom i doma vyhrávali. Zatím to ale nejde. My pořád věříme, že to něčím musíme zlomit. Otázka je čím a jak a za jakých okolností.