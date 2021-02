Navíc to byl vůbec první gól v Tipsport extralize. „Jsem za to strašně rád,“ řekl Kunc po utkání. Vadu to však mělo. „Chyběla výhra, pak by to bylo dokonalé,“ zmínila 20letá posila Mory.

Zlín jste si nechali odskočit už v první třetině. Lámal se zápas už tam?

Ke konečnému výsledku přispěla první třetina hodně, ale stále jsme věřili, že to otočíme. V jednu chvíli to tak i vypadalo, mohli jsme se klidně dotáhnout na gól, nebo i na remízu. Ale bohužel se to nepovedlo.

Beranům jste v tabulce mohli odskočit na deset bodů, ale nestalo se. Náskok se smrskl na čtyři body.

Věděli jsme, s kým hrajeme a taky jsme věděli, že ty body jsou pro nás strašně důležité. Ale nepovedlo se nám to. V různých příležitostech jsme si moc nevyhověli, puky nám odskakovaly. Pořád je co zlepšovat, budeme se na tom snažit pracovat.

Vraťme se k vašemu gólu. Neměl jste obavu, že Zlín zkusí celou situaci přezkoumat? Přece jenom to bylo na hraně brankoviště.

Ano, to bylo, ale v brankovišti byl jejich hráč, takže jsem ani moc strach neměl, že by to mohl Zlín challengovat (použít trenérskou výzvu, pozn. red.). Jsem za to rád.

V Brně jste na první extraligový gól čekal 25 zápasů, dočkal jste se ale nakonec v prvním za Olomouc. Jaký to byl pocit?

Krásný, na tenhle okamžik asi nikdy nezapomenu. Jen doufám, že nebyl poslední. Snad jsem tu smůlu prolomil a teď to tam bude padat.

Puk vám spoluhráči přinesli na střídačku. Půjde na poličku?

Určitě si ho doma vystavím. Bude mi připomínat gól, na který budu rád vzpomínat.

V posledních týdnech jste laboroval se zraněním. Jak jste se na ledě cítil?

Ještě to nebylo ono. Noha ještě není úplně stoprocentní, po fyzické stránce to taky nebylo ještě úplně nejlepší. Na druhou stranu to nebylo asi zase tak špatné, čekal jsem, že to bude horší.

Ve formaci jste nastoupil s Janem Knotkem a Janem Bambulou. Stihli jste se za ty necelé tři dny vůbec nějak sehrát?

Ještě se poznáváme, nějaký čas to potrvá. Snad to bude jenom lepší, doufám, že si kápneme do noty a půjde nám to.

Co si od angažmá v Olomouci slibujete?

Jsem tu zatím chvilku, ale můžu říct, že jsem zatím velmi spokojený. Ať s klukama v kabině, nebo tím prostředím celkově. A pokud by v budoucnu přišla smlouva i na delší dobu, budu za to jenom rád.

Na Hané jste formou přestupu. Poodhalíte, jak k vašemu přesunu došlo?

Dozvěděl jsem se to tak tři týdny zpátky, kdy o mě Olomouc projevila zájem. Kometa na to přistoupila a já, hned jak jsem se to dozvěděl, jsem za to byl rád.