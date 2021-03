Glosa: Mora navzdory všem a všemu

Nebýt koronaviru, kvůli kterému se poupravil herní formát Tipsport extraligy, šlo by do vyřazovacích bojů ne dvanáct, ale deset týmů. A olomoučtí hokejisté? Ti už by měli týden dovolenou.

HC Olomouc. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V už tak podivné sezoně se trápili, konzistence výkonů jim byla cizí, víc gólů než oni daly úplně všechny týmy soutěže. K tomu pořád kupa zraněných. Konec základní části všechno podtrhoval, nesl se totiž v duchu ostudné prohry 1:9. Kde? Na ledě Plzně, se kterou měli počtvrté za posledních šest let v rámci vyřazovací části bojovat. Ruku na srdce: kdo z vás v tu chvíli čekal, že Hanáci přes favorizovanou Plzeň přejdou? Upřímně říkám, že já ne. A to, že nakonec Indiánům nedovolili ani jednu výhru, ani na vteřinu je v sérii nepustili do vedení a naprosto vynulovali krále posledních sezon Milana Gulaše? Obrovský a zasloužený klobouk dolů. Kohouti všechny prognózy a předpoklady vzali, zmuchlali a hodili do koše. Natankovali svou po většinu sezony poloprázdnou nádrž několika litry bojovnosti, obětavosti a houževnatosti a celé hokejové republice vyrazili dech. Troufám si tvrdit, že Sparta bude ještě o level těžší sok, pokud ale Kohouti vydrží klovat ve stejném tempu, může se zrodit další senzace.