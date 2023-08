To byla paráda. Hokejisté Olomouce zvládli na jedničku i druhý přípravný zápas, když při své domácí premiéře porazili brněnskou Kometu 6:3. Zápas byl ale v podstatě rozhodnut už po první třetině, kdy si svěřenci Jana Tomajka a Róberta Petrovického vytvořili již čtyřbrankový náskok.

Příprava: HC Olomouc - Kometa Brno | Foto: Deník/David Kubatík

Mora zažila v úvodní dvacetiminutovce třetinu z říše snů. Po přežitém oslabení, během něhož Brňané Konráda téměř neohrozili, se na začátku šesté minuty prosadil střelou od modré Jan Bambula a poslal Hanáky do vedení. A to nebylo vše. Už za minutu a půl neudržel Lukeš Kucserovu dělovku a Lukáš Anděl byl ve správný čas na správném místě - 2:0.

A brněnský horor pokračoval dál už za další minutu a půl, když brněnského gólmana překonal už potřetí Joshua Mácha. Od té chvíle na ledě existovalo jen jedno mužstvo, což potvrdil půl minuty před sirénou bleskově využitou přesilovkou odchovanec Komety Michal Kunc.

„S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni. Měli jsme i dobrý začátek, kdy jsme byli aktivnější a vyšly nám některé věci, po kterých jsme dali i potřebné góly. To nás dostalo do laufu. První třetina byla velmi dobrá," říkal po zápase asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

Ani ve druhé dvacetiminutovce se brankami příliš nešetřilo. Všechno to na začátku 26. minuty začal brněnský Jakub Zembol, který po asistenci Jakuba Fleka snížil na 1:4. Komeťákům to však nebylo nic platné, jelikož během dalších osmi minut zvýšili olomoucký náskok již na 6:1 svými druhými brankami v zápase Anděl s Bambulou.

Pět minut před koncem druhé části pak dostali domácí šanci svůj náskok ještě navýšit při dvojnásobné přesilovce, stal se však přesný opak. Ihned po buly totiž vyrazil do protiútoku Jakub Flek a nedal Konrádovi šanci. Do kabin se tak šlo za stavu 6:2 pro Hanáky.

Ve třetí třetině se odehrála podobná situace, jako v té předchozí. Olomoučané nevyužili dlouhou přesilovku 5:3 a vzápětí inkasovali z hole Steva Mosese inkasovali třetí branku. Stejný hráč mohl záhy snížit na rozdíl dvou branek, Konrád ale vytasil své rameno a puk za svá záda nepustil. Do zaznění třetí sirény se pak vystřídalo několik šancí na obou stranách, další gól už ale nepadl.

„Upozorňovali hráče, aby zůstali stále při zemi, protože druhá třetina bývá často zlomová. My jsme se ale stále soustředili na ty malé věci a dál jsme zkoušeli i to, co jsme ještě netrénovali. A ač to bylo trochu kostrbaté, můžeme být spokojeni. Zítra přijde nový den a půjdeme zase do práce," uzavřel Róbert Petrovický.

Už v pátek čeká kohouty další výzva. Tentokrát se znovu na domácím ledě postaví jednomu z největších favoritů Chance ligy ze Zlína. Celý zápasový den bude navíc ozvláštněn Mora festem, v rámci kterého proběhne i autogramiáda A-týmu a křest nových dresů.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 6:3 (4:0, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Bambula (Menšík, Klimek), 8. Anděl (Kucsera, Orsava), 9. Mácha (Macuh, Sirota), 20. Kunc (Rašner, Menšík), 29. Anděl (Kucsera, Orsava), 34. Bambula (Rašner, Knotek) – 26. Zembol (Flek, Kratochvíl), 36. Flek, 48. Moses (Kratochvíl).

Olomouc: Konrád – Řezníček, Černý, Mareš, Škůrek, Sirota, Rutar, Rašner – Orsava, Anděl, Kucsera – Bambula, Knotek, Tomajko – Navrátil, Menšík, Klimek – Kunc, Macuh, Mácha. Trenér: Jan Tomajko.

Brno: Lukeš – Ščotka, Lintuniemi, Kučeřík, Gazda, Zahradníček, Holland – Kratochvíl, Marcinko, Flek – Cingel, Holík, Moses – Zaťovič, Zembol, Okál – Horváth. Trenér: Patrik Martinec.