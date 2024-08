„Každé vítězství je příjemné. Dnes tady byl navíc tak trochu těžký led, trošku mlhy a celkově si myslím, že to pro hráče muselo být poměrně namáhavé. Zvládli to ale velmi dobře a měli tam spoustu hezkých akcí a dalších dobrých věcí. Byla tam samozřejmě i spousta věcí, které budeme muset zlepšit, ale od toho ta příprava je," říkal po zápase Jan Tomajko ve viditelně dobré a uvolněné náladě.

Zápas jako takový se nesl, v již výše popsaných podmínkách, velice dlouho v bezbrankovém duchu. Gól nepadl i přes některé zajímavé příležitosti jak na jedné, tak i na druhé straně a mnoho diváků už se možná pomalu začalo těšit na prodloužení.

Olomoučtí fanoušci oslavují první gól v přípravném utkání se Zvolenem | Video: Deník/David Kubatík

To ale nakonec nepřišlo. V 54. minutě totiž po Káňově asistenci využil přesilovou hru Pavel Musil a 108 sekund před zazněním třetí sirény se do prázdné zvolenské branky trefil Lukáš Klimek. Kohouti se tak mohli radovat z vítězství v poměru 2:0.

Do utkání naskočila také trojice nových tváří. Jak útočníci Petr Fridrich s Jakubem Doktorem, tak i slovenský obránce Marek Korenčík. I s těmito hráči byl trenér olomouckého áčka spokojen. „Myslím si, že hráli dobře. Vytvořili si i nějaké příležitosti, které bohužel neproměnili. Celkově ale mohu říci, že hrají tak, jak čekáme, že hrát budou. Myslím si a věřím, že se to ještě zlepší," uvedl.

Zatímco Korenčík nastoupil až ve třetí obranné dvojici s Adamem Rutarem, Fridrich se proháněl v první útočné formaci a Doktor ve druhé a bylo je poměrně dost vidět. „Oba to jsou dost podobné typy. Dobře bruslí, umí to výborně s hokejkou a celkově jsou dost techničtí. Mají také dobrou střelu a umí k tomu, když je potřeba, i bránit. To je pro nás důležité," pochválil Jan Tomajko na závěr své řeči dvě nové tváře olomouckého útoku.

Po vítězném vstupu do přípravy čeká olomouckou Moru už v úterý 13. srpna další prověrka. A znovu se slovenským týmem. Tentokrát se ale budou muset vydat na cestu oni. Konkrétně do hlavního města Bratislavy na utkání se Slovanem.

HC Olomouc - HKM Zvolen 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 54. Musil (Káňa), 59. Klimek. Diváci: 1417.

Olomouc: Sedláček – Černý, Řezníček, Škůrek, Rašner, Rutar, Korenčík – Fridrich, Musil, Káňa – Doktor, Macuh, Plášek – Kunc, Anděl, Ministr – Mácha, Menšík, Klimek. Trenér: Jan Tomajko.

Zvolen: Kantor – Hain, Halbert, Robertson, Beňo, Kobolka, Hudec, Čulík, Sládok – Kudrna, Sheehy, Hecl – Kukuča, Oloson, Rausa – Marcinek, Viedenský, Senčák – Macek, Jendek, Gron. Trenér: Martin Štrba.