Nejhorší tým extraligy v přesilovkách? Takhle rozhodně nevypadá. Hokejisté Olomouce nasázeli Plzni pět gólů v početních výhodách a skoro vrátili indiánům čtyři dny starý debakl 0:8 ze západu Čech. V nedělním 34. kole Tipsport extraligy zvítězili 7:3.

Druhou třetinu předčasně ukončila závada na mantinelu

„Hodně jsme si přesilovkami pomohli, ale zvládli jsme i situace, kdy jsme byli v oslabení. I ta jsme odehráli výborně. Avšak při hře pět na pět jsme nehráli dobře. Za rovnovážného stavu to nebyl povedený zápas,“ upozornil přes triumf olomoucký hlavní trenér Jan Tomajko.

Vše načal Káňa

Paradoxně to není tak dávno. Naposledy 1. listopadu v Karlových Varech nasázela Mora alespoň tři přesilovkové góly v jednom zápase. To je také naposledy, kdy se trefil Jan Káňa. Ani jedna statistika už neplatí, právě Káňa přesnou střelou v početní výhodě otevřel už na začátku třetí minuty skóre.

Neuplynulo ani šest minut, Hanáci opět hráli přesilovku, Káňa znovu rozjížděl akci, předal Lukáši Nahodilovi a také ten mířil přesně. A aby toho nebylo málo, stejný hráč zakončoval v úvodu prostředního dějství další přesilovkovou kombinaci – 3:0!

„Měli jsme k přesilovkám mítink. Vymyslel to Honza Káňa, sešlo se to skvěle. Honza má zkušenosti a jeho přínos v přesilovkách hraje velkou roli,“vyzdvihl Lukáš Nahodil, který okořenil svůj 600. zápas v extralize dvěma góly a dvěma asistencemi.

Plzeň odpověděla o chvíli později Ondřejem Matýsem, hned za 31 sekund však Michal Kunc nachytal z úhlu gólmana Hlavaje, který si nedělní duel v Olomouci za rámeček nedá. Vystřídal jej Dominik Pavlát.

„Bylo to frustrující, ale pořád jsme měli dostatek času na vyrovnání. Chyběla nám produktivita, měli jsme špatnou koncovku,“ mrzelo plzeňského trenéra Petra Kořínka.

Poškozený mantinel ukončil druhou třetinu

Bez sekundy přesně v polovině zápasu korigoval na 4:2 znovu Matýs, třetinu poté ve 36. minutě předčasně ukončil třetinu poškozený mantinel.

To už zraněného Sedláčka nahradil v domácí bráně Branislav Konrád. „Měl drobné zranění,“ řekl na tiskové konferenci Jan Tomajko.

„Nebylo to pro mě vůbec jednoduché. Musel jsem jít hned, nemohl jsem se ani rozhýbat. Nic příjemného, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Ještě, že byla ta předčasná pauza, tam jsem se zahřál,“ oddechl si po utkání Konrád.

Po návratu obou celků na led plecharény vyfasoval Jan Knotek přísné vyloučení na pět minut plus do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Horší pro domácí byl fakt, že šli na minutu a dvacet sekund do tří.

Mora tuto situaci zvládla, pasáž plná vyloučení však pokračovala. Jakub Pour sice snížil na rozdíl jediné branky, Olomouc však využila i čtvrtou početní výhodu v zápase! Z dorážky zvýšil na 5:3 Silvester Kusko, do prázdné klece se pak trefil Jan Bambula.

Ani to ale nebylo vše. Hanáci korunovali fantastický výkon v přesilových hrách gólem Lukáše Klimka, tohle tady snad ještě nebylo.

„Možná je tohle premiéra. Někdy to prostě přijde. Jsme rádi, že zrovna dnes,“ zmínil Jan Tomajko.

Kohouti se díky výhře posunuli v tabulce na desáté místo právě před svého nedělního soka.

VIDEO: Branislav Konrád po výhře nad Plzní:

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 7:3 (2:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Káňa (Nahodil, Ondrušek), 8. Nahodil (Káňa, Bambula), 24. Nahodil (Ondrušek, Bambula), 28. Kunc (Ondrušek), 54. Kusko (Macuh, Kunc), 58. Bambula (Kunc), 59. Ondrušek (Klimek) – 27. Matýs (Söderlund), 31. Matýs (Söderlund), 48. Pour (Mertl, Söderlund).

Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Svoboda, Axman. Vyloučení: 3:6. Využití: 5:0. Diváci: 4258.

Olomouc: Sedláček (36. Konrád) – Ondrušek, Škůrek, Švrček, Černý, Řezníček, Rutar, Mareš – Kunc, Macuh, Bambula – Káňa, Nahodil, Navrátil – Kusko, Knotek, Klimek – Anděl, Menšík, P. Musil. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Plzeň: Hlavaj (28. Pavlát) – Skok, Zámorský, Laakso, Dujsík, Kvasnička, Piskáček – Pour, Lev, Rekonen – Holešinský, Mertl, Schleiss – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, Jansa, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.