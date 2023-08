Olomoučtí hokejisté zůstávají i po třetím přípravném zápasu neporaženi. V zápase se zlínskými Berany ale nebyli prohře daleko, jelikož ještě vteřinu před třetí sirénou prohrávali a o vyrovnání se po záverečném tlaku postaral Pavel Musil. Kohouti pak následně zvládli i penaltový rozstřel.

Atmosféra na přípravném utkání HC Olomouc - Berani Zlín | Video: Deník/David Kubatík

„Stále to musíme brát jako přípravu. Led byl navíc těžký, v hale bylo vedro a v těchto podmínkách se nehraje úplně nejlépe," započal své hodnocení olomoucký kouč Jan Tomajko.

V úvodu zápasu se hráči spíše oťukávali a i když nějaké šance na jedné i druhé straně přišly, nejednalo se o nic velkého. Pak ale v jedenácté minutě přišlo vyloučení hostujícího Mikela a Hanáci trestali. Konkrétně pak Aron Chmielewski, který střelou z první z levého kruhu nedal Hufovi šanci. Další přesilovku už ale kohouti nevyužili a přesně minutu před koncem inkasovali z hole Mikuláše Zbořila. Do šaten se tak šlo za vyrovnaného stavu 1:1.

Ve druhé třetině se domácí hokejisté nestihli na ledě ani pořádně rozkoukat a už prohrávali. Po půlminutě totiž Tomáš Pospíšil svým bleskovým zakončením nedal Sedláčkovi šanci. Po gólu pak sice chvíli trval zlínský tlak, postupem času se ale Olomučané dostali do hry a aktivita se jim vyplatila tři minuty před druhou sirénou, když v přesilovce srovnal Silvester Kusko. Za stavu 2:2 se pak šlo do kabin.

Třetí část byla gólově nejbohatší. Ve 47. minutě překvapil Sedláčka střelou z úhlu Nicolas Werbik a v přesilovce poslal Zlín do vedení. To si ale Hanáci nenechali líbit a už v 52. minutě vyrovnal svým druhým gólem v utkání novic v olomoucké sestavě Aron Chmielewski. To se ale teprve blížil bláznivý závěr. Nejdříve dal 71 sekund před koncem třetí zlínský gól Martin Lang a v úplně poslední vteřině srovnal na 4:4 Pavel Musil.

V prodloužení neproměnili hosté v gól přesilovku po vyloučení Chmielewského, a tak se šlo do nájezdů. Na olomoucké straně se prosadili Lukáš Nahodil, Michal Kunc a Lukáš Anděl, na té zlínské pouze Martin Lang.

„Musím říct, že soupeř podal výborný výkon, rychle nás napadal a my s tím měli problémy. Jsme rádi, že jsme si takový zápas mohli zahrát, protože nás určitě někam posune," uzavřel Jan Tomajko.

I po třetím zápase tak Mora zůstává neporažena a příští čtvrtek ji čeká domácí odveta s Vítkovicemi.

HC Olomouc - Berani Zlín 5:4sn (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Chmielewski (Nahodil), 38. Kusko (Chmielewski, Nahodil), 52. Chmielewski (Sirota), 60. Musil (Kunc), rozh. náj. Kunc – 19. Zbořil (Šlahař), 21. Pospíšil (Kindl, Hrbas), 47. Werbik (Šlahař, Hrbas), 59. Lang (Kindl). Diváci: 2 346.

Olomouc: Sedláček – Rašner, Řezníček, Rutar, Mareš, Švrček, Sirota, Škůrek – Mácha, Anděl, Kunc – Tomeček, Menšík, Kucsera – Musil, Nahodil (C), Chmielewski (A) – Navrátil, Kusko, Tomajko. Trenér: Jan Tomajko.

Zlín: Huf – Čáp, Mikel, Talafa, Suhrada, Zbořil, Novotný, Hrbas – Pospíšil, Kindl, Süss – Lang, Vlach, Šlahař – Novák, Werbik, Vaculík – Sedláček, Huhtela, Köhler. Trenér: Miloš Říha ml.