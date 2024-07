„Suchá příprava probíhala dobře. Nikdo se při ní nezranil a všichni doufáme, že se kluci dobře připravili na to, co je čeká nyní. Všichni se na tuto chvíli těšili. Kádr se trochu obměnil, ale ne nějak moc. V podstatě tři hráči odešli a čtyři přišli. A já věřím, že ti noví budou dobrými náhradami a náš výkon půjde i díky nim nahoru," říká hlavní kouč Jan Tomajko.

Ten se také vyjádřil ke dvěma největším posilám, kterými jsou 24letý útočník z Vítkovic Petr Fridrich a také další útočník, 29letý odchovanec Vsetína, který minulou sezonu strávil v brněnské Kometě, Martin Kohout.

Hokejisté olomoucké Mory vyjeli poprvé na led před novou sezonou 2024/2025 | Video: Deník/David Kubatík

„Od Peti Fridricha čekáme hlavně produktivitu. Jedná se o šikovného útočníka, který výborně čte hru a hodí se k nám i charakterem. To má společné s Martinem Kohoutem, který je navíc i výborný bruslař a bojovník. Věřím, že se u nás budou oba postupně ještě zlepšovat a ukáží naplno, co v nich je," popisuje s dovětkem, že i přes některé nové tváře se styl hry nijak extra měnit nebude, i když samozřejmě úplně stejný nezůstane.

Přípravné zápasy HC Olomouc:

8.8. 18.00: HC Olomouc - HKM Zvolen

13.8. 17.00: HC Slovan Bratislava - HC Olomouc

17.8. 16.15: HC Olomouc - HC Zubr Přerov

22.8. 18.00: HC Olomouc - HC Kometa Brno

27.8. 17.00: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc

29.8. 18.00: HC Olomouc - HC Slovan Bratislava

5.9. 18.00: HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera

10.9. 18.00: HC Kometa Brno - HC Olomouc

Tato fáze přípravy bude tedy trvat sedm týdnů a kohouti během ní odehrají osm přípravných zápasů, z nichž už ten první proběhne ve čtvrtek 8. srpna na domácím ledě proti slovenskému Zvolenu. „Myslím si, že ten počet je tak akorát," usmál se Tomajko. První ostré extraligové střetnutí pak Mora rozehraje 18. září na ledě Mladé Boleslavi.

Lodivod Hanáků se pak vyjádřil i ke zdravotnímu stavu mužstva, který je v současné chvíli naprosto skvělý a bez jediného zraněného či nemocného hráče. „To je strašně fajn a doufám, že nám to vydrží co nejdéle. V každé sezoně a každém mužstvu se vždycky stane, že během sezony přijde nějaká taková nepříjemná vlna. Na to musíme být samozřejmě připraveni a až to přijde, poradit si s tím co nejlépe. To pak může tým jedině posílit," uzavřel Jan Tomajko.

Současný kádr HC Olomouc:

Brankáři:

Branislav Konrád, Jakub Sedláček.

Obránci:

Tomáš Černý, Marek Korenčík, Lukáš Mareš, Jiří Ondrušek, Alex Rašner, Adam Rutar, Dalibor Řezníček, Jakub Sirota, David Škůrek, Jan Švrček.

Útočníci:

Lukáš Anděl, Jakub Doktor, Petr Fridrich, Jan Káňa, Lukáš Klimek, Jan Knotek, Martin Kohout, Michal Kunc, Silvester Kusko, Rok Macuh, Joshua Mácha, Matouš Menšík, Daniel Ministr, Pavel Musil, Lukáš Nahodil, Jakub Navrátil, Jakub Orsava, Karel Plášek, Matěj Tomajko.