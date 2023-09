Takhle se ladí nálada na extraligu. Olomoučtí kohouti v domácí generálce vrátili trenčínské Dukle nedávnou prohru 1:5 i s úroky, když do sítě svého soupeře nasypali rovných sedm branek a inkasovali pouze jednou. Hned dvakrát se za záda kanadského gólmana LaCouveeho trefili Chmielewski se Sirotou.

HC Olomouc - Dukla Trenčín: Šestý a sedmý gól + děkovačka

„Z mé strany panuje spokojenost. Zápas to byl dobrý, kluci k němu i dobře přistoupili. Musíme ale mít ale na paměti, že se jedná stále jen o přípravu a nedá se to přeceňovat," řekl po zápase spokojený olomoucký kouč Jan Tomajko.

Hanáci byli už od prvních minut zápasu lepší snad ve všech herních aspektech, což se poměrně brzy začalo promítat i do skóre. Na konci čtvrté minuty se do dobré střelecké pozice dostal Aron Chmielewski, který se v zakončení nemýlil a přidal už svůj pátý gól v olomouckém dresu. Na 2:0 zvýšil v desáté minutě Lukáš Nahodil. To domácí hráče možná trochu uspokojilo, čehož hned za minutu využil ke snížení Jozef Baláž. Radost však Trenčínu vydržela pouhé čtyři minuty, než využil přesilovku ke vstřelení třetí olomoucké branky Jakub Navrátil. Kohouti si pak vytvořili další šance, stav už ale zůstal nezměněn

Druhá třetina navázala, co se týče obrazu hry, na tu první. Gól v ní už ale padl jenom jeden. Postaral se o něj ve 26. minutě Jakub Sirota a znamenal zvýšení na 4:1. Hned na začátku minuty 22. mu ještě předcházela bitka mezi olomouckým Silvesterem Kuskem a trenčínským Philem Pietronirem. V poslední pětiminutovce pak své šance neproměnili ještě Navrátil, Kucsera a v přesilovce Orsava po přihrávce Chmielewského. Do šaten se tak šlo za stavu 4:1.

Třetí část začala zajímavými příležitostmi na obou stranách, stav utkání se však dlouho nezměnil. V 52. minutě měl ohromnou šanci na snížení Charbonneau, který se v oslabení vydal sám na Sedláčka. Olomoucký gólman byl ale proti. A tak přišel trest. V minutě 53. doklepl Jakub Sirota nepovedenou ránu Navrátila a zimákem se rozezněla Pátá. Šestý a sedmý gól přibalili hostům na cestu domů ještě Aron Chmielewski a Silvester Kusko.

„Bylo dobře, že byly v zápase přítomny i emoce, protože teď už tam budou pořád. Myslím si, že dnes už nás to prověřilo se vším všudy. I třeba v tom, že bylo třeba udržet nervy na uzdě při některých zákrocích, které byly na hraně. Doufám, že si to takto přeneseme i do začátku extraligy," uzavřel Jan Tomajko.

Mora tak zakončila přípravné období s pozitivní bilancí tří výher, jednoho triumfu po nájezdech a tří proher. Už příští pátek ji čeká první extraligové kolo, které odehraje na domácím ledě proti poslednímu celku loňské sezony z Kladna.

HC Olomouc - HK Dukla Trenčín 7:1 (3:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. Chmielewski (Orsava, Kusko), 10. Nahodil (Bambula, Musil), 15. Navrátil (Orsava), 26. Sirota (Nahodil), 53. Sirota (Navrátil), 58. Chmielewski (Ondrušek), 59. Kusko (Navrátil, Sirota) – 11. Baláž (Immo, Ahl). Diváci: 1472.

Olomouc: Sedláček – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Škůrek, Švrček, Rašner – Musil, Nahodil, Klimek – Chmielewski, Kusko, Orsava – Bambula, Knotek, Navrátil – Kucsera, Macuh, Kunc. Trenér: Jan Tomajko

Trenčín: LaCouvee – Pietroniro, Kupec, Ekberg, Hlaváč, Bokroš, Nemčík, M. Hudec – Charbonneau, Sojčík, Petráš – Ahl, Baláž, Immo – D. Hudec, Lichanec, Sloboda – Krajčovič, Stasiniak, Olle. Trenér: Róbert Döme.