Zápas začali aktivněji domácí Ostravané. Hned ve třetí minutě dostali výhodu přesilové hry, kterou ale nevyužili. V jedenácté minutě pak ale poslal Dominik Lakatoš krásnou přihrávku Petru Fridrichovi a ten je poslal do vedení.

Větší olomoucké akce přišly až v závěru jejich přesilovky, tedy tři minuty před koncem třetiny. Nejdříve Káňovu dorážku do odkryté branky zblokoval obránce Mikúš a hned po následném buly vypálil na Stezku Dujsík.

Velké šance na obou stranách pak přišly v poslední minutě úvodní dvacetiminutovky. Nejdříve ujel Hanákům Fridrich, který trefil jen vnější oblouk branky a poté pálil zleva Ondrušek. Skóre ale i přesto zůstalo 1:0 pro Vítkovice.

Mora má posilu z Kanady

Chvíli po začátku druhého dějství pykali Hanáci za příliš mnoho hráčů na ledě a Vítkovičtí udeřili podruhé. Ve 23. minutě se parádní trefou švihem takřka z nulového úhlu prezentoval Peter Krieger. I v dalších minutách byli domácí hráči těmi aktivnějšími.

Kohouti ale hrozili při přesilovce. Bambula, Škůrek ani Olesz ale skvěle chytajícího Stezku překonat nedokázali. Ke konci se se svými šancemi přihlásili i Ostravští. Jan Lukáš svému celku ale udržel naději na dobrý výsledek až do třetí periody.

„Ve druhé třetině jsme mohli využít nějakou přesilovku, snažili jsme se někde chytit gólem, ale nepodařilo se nám to. Od toho se potom odvíjel zbytek zápasu," pokračoval ve svém hodnocení asistent Jana Tomajka.

Se vstupem do poslední třetiny domácím hráčům pomohla přesilovka způsobená vyloučením Knotka v poslední sekundě té předchozí. I po olomouckém návratu do plného počtu tak zůstali v tlaku a na začátku 46. minuty zvýšil na 3:0 Petr Chlán.

O chvíli později dostali Hanáci výhodu trestného střílení. K tomu se postavil Lukáš Nahodil, jehož pokus o procpání puku mezi Stezkovými betony však ani zdaleka nepatřil k těm nejpovedenějším.

Od této chvíle se zápas už v podstatě jenom dohrával. Olomoučtí byli sice častěji u puku, ale šancí si vytvářeli minimum. Do jedné se dostal necelých sedm minut před třetí sirénou Navrátil. Střelou z levého kruhu ale Stezku příliš nevystrašil.

„Klukům nemůžeme odepřít snahu, víme, že to není jednoduché, protože bohužel stále nejsme pohromadě. Nechceme se na to vymlouvat, ale už to trvá dlouho a pro tým to není jednoduché, protože formace se mění. Bohužel dnes se nám nepodařilo dát nějaký kontaktní gól a od toho se odvíjel závěr zápasu,“ uzavřel Boris Žabka.

Olomoučtí Kohouti tak podruhé v tomto extraligovém ročníku nevstřelili v utkání ani gól a vůbec poprvé prohráli dvakrát v řadě. Celkově mají proher na svém kontě sedm a zůstávají tak na svých třiatřiceti bodech.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Fridrich (Lakatoš, Chlán), 23. Krieger (Lakatoš, Raskob), 46. Chlán (Stehlík, Kovář). Rozhodčí: Šír, Cabák – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 7 673.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Gewiese, Mikuš, Kovář, Stehlík, Krenželok – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Bernovský – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenér: Miloš Holaň.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – Káňa, Strapáč, Navrátil – Kusko, Knotek, Bambula – Kunc, Nahodil, Olesz – Anděl, Menšík, Mácha. Trenér: Jan Tomajko.