„Zase se prosadila Krejčova lajna. Chtěli bychom ale, aby se gólový příspěvek rozložil do více formací,“ přál by si trenér Mory Zdeněk Moták.

Kromě zmíněné dvojice zaslouží uznání i brankář Jan Lukáš. Jeho bezchybný výkon podtržený 20 zákroky přispěl k tomu, že Mora slavila poprvé po třech zápasech, ale už počtvrté v sezoně s nulou. Podruhé to bylo právě s Lukášem v brance. „Honza si nulu zasloužil, jsme rádi, že se to povedlo,“ řekl po utkání Káňa.

Hráč, který má na kontě po úterním kole 18 bodů (8+10) se sice do statistik zapsal až ve 14. minutě, do průběhu zápasu ale promluvil významně už během prvních minut. Co se stalo? Odvolal faul soupeře. „Je to kus chlapství,“ smekl hostující kouč Miloš Holaň a Zdeněk Moták vedle jen uznale pokyvoval. „Chtěl jsem protihráče obskočit, ale škobrtl jsem sám o sebe. Faul to nebyl,“ vrátil se Káňa k momentu, který zaslouží uznání.

Tuhý boj a nepříliš hezkou hokejovou podívanou, které téměř vždy doprovází vzájemné měření sil mezi Olomoucí a Vítkovicemi, gólově načal David Krejčí. Káňa v přesilovce čtyři na tři posunul na obránce Alexe Rašnera, který ještě duchapřítomně přiťukl na Krejčího, jenž se bez váhání opřel do puku. Bum! Byla z toho desátá Krejčího trefa v sezoně. Aleš Stezka v brance hostů neměl nárok.

Polákův faul

Rašner si pak ve druhé třetině musel vytrpět ostrý zákrok od Romana Poláka. Vítkovický kapitán za něj dostal trest na pět minut plus do konce utkání. „Je to hráč, kterého využíváme na nejlepší lajny soupeře, do všech situací. Herní plány nám to narušilo hodně,“ štvalo Holaně. Jenže z předpokládané dlouhé olomoucké přesilovky byla jen minuta. Brankář Lukáš totiž zahrál, alespoň podle rozhodčích, mimo vymezené území, a jelikož proti tomu vehementně protestoval, inkasoval další dvě minuty za nesportovní chování.

„Jestli byl mimo území, nebo ne, to ví asi jen on sám. Ale neomlouvá to jeho trest za nesportovní chování,“ řekl Moták. Když ale Vítkovicím nepustil žádný gól, všechny hříchy zřejmě byly zapomenuty. „My jsme si ale nevytvořili snad žádnou vyloženou šanci. Ani jsme v závěru neodvolávali gólmana. Necítil jsem, že by tam na to dnes byli hráči a jen alibisticky jít do hry bez brankáře jsem nechtěl,“ uvedl Holaň, proč se za stavu 0:2 z pohledu svého týmu nepokusil ani o hru v šesti.

Dvougólový náskok Hanáci drželi v rukou od 39. minuty.

V akci kdo jiný než dvojice Krejčí & Káňa. Největší hvězda aktuálního ročníku v pádu a z otočky našla přesně hůl Jana Káni, který se nemýlil. „Strašně si to s ním užívám, je někdy neskutečné, co David na ledě vymyslí. Od začátku se cítím skvěle, těším se na každé střídání,“ libuje si Káňa, který si po 18 duelech drží tempo bodu na zápas. Stejně jako Krejčí. „To jsem ještě nikdy nezažil,“ usmívá se Káňa. Po Lukáších Kucserovi a Klimkovi jim sekunduje nově Vojtěch Tomeček. Je to rozdíl? „S Davidem už to nějak hrajeme, jsme domluvení. Když to řeknu blbě, tak ti kluci se nám musí přizpůsobit, aby to celému týmu bylo prospěšné,“ zmiňuje Káňa.

Nyní Olomouc čekají tři zápasy venku, doma si Mora zahraje zase až 21. listopadu, kdy doma přivítá Jágrovo Kladno.