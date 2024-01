V zápase 29. kola Tipsport extraligy hostili olomoučtí kohouti na svém ledě tabulkového souseda z Karlových Varů, kterého v dosavadních dvou vzájemných zápasech vždy porazili. A nejinak tomu bylo i nyní. Hosté šli sice v první třetině do vedení, v dalších dvou už byli ale domácí lepší a díky dvěma využitým přesilovkám a gólům Bambuly, Káni a Řezníčka berou tři body za výhru 3:1.

Extraliga: Olomouc - Karlovy Vary: Radost po gólu na 2:1 | Video: Deník/David Kubatík

V úvodní dvacetiminutovce měli o něco více ze hry hosté ze západu Čech, kteří si však nevytvořili nic, co by pro Konráda znamenalo nějaké větší problémy. Velkou šanci měl ale při vlastním oslabení na druhé straně Macuh, kterého však vychytal Habal. A pak to přišlo.Na konci patnácté minuty využil Filip Koffer příhodného odrazu a nedal Konrádovi šanci střelou do levého horního růžku. Přesilovku pak nevyužili ani Hanáci, a tak se šlo do kabin za těsného karlovarského vedení.

„Byl to důležitý zápas o šest bodů. První třetina byla z obou stran spíše chladnější a inkasovali jsme v ní po takové nezvyklé situaci," načal své hodnocení asistent kouče Tomajka Róbert Petrovický.

Druhá třetina už byla pro domácí fanoušky mnohem snesitelnější, jejich tým v ní totiž docílil obratu. Už ve 25. minutě před modrou čárou napřáhl Jan Bambula a Habal mohl jen lovit puk ze sítě. Olomoučané se pak dostali do herní převahy, kterou nakonec 55 sekund před druhou sirénou za pomoci dvojnásobné početní převahy proměnil ve vedoucí branku Jan Káňa. V samotném závěru pak dosáhl branky vysokou holí Macuh a celá situace vyústila v jeho bitku s Tomášem Bartejsem. Na skóre se ale nezměnilo nic.

Patnáct let, patnáct zajímavých posil. Mrkněte na TOP přestupy Mory

Třetí část už pak probíhala pod taktovkou Mory, což se propsalo i do skóre. Na začátku 51. minuty se do dobré střelecké pozice dostal Dalibor Řezníček a Habal se jen ohlédl. I nadále pak domácí hokejisté pokračovali v tlaku a čtvrtá branka doslova visela ve vzduchu. Nakonec ale i přes power-play energetiků nepadla. To ale na olomouckém zimáku nikomu vadit nemuselo.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Od druhé třetiny se to začalo lámat. Soupeř šance měl, ale nevyužil je, zatímco my jsme to v přesilovkách otočili. Mohli jsme jich ale dát i více. Třetí část už byla jen o tom, abychom ten třetí gól dali. A my jsme tu možnost, kterou jsme dostali, skutečně využili. V závěru už jsme pak hru kontrolovali. Jsme velmi spokojeni s tím, jak jsme tento zápas od druhé třetiny odehráli," dodal ještě na závěr své řeči Róbert Petrovický.

Mnohem hůře se pak utkání hodnotilo kouči hostů Davidu Brukovi, jehož svěřenci si připsali již třetí prohru v řadě. „Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme tady neuhráli žádný bod. S Olomoucí doma se hraje velmi těžko, je to totiž silný a disciplinovaný tým. Utkání bohužel rozhodly naše zbytečné fauly, které domácí potrestali. My jsme naopak početní výhody nevyužili," pronesl na pozápasové tiskové konferenci.

Olomoučtí tak mají nyní na svém kontě 49 bodů a udrželi si své postavení na devátém místě s dvoubodovým náskokem na Plzeň, která vyhrála v tomto kole také. V tom příštím se Hanáci vydají na led pátého Liberce.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Bambula (Nahodil, Orsava), 40. Káňa (Nahodil, Navrátil), 51. Řezníček (Menšík, Macuh) - 15. Koffer (Redlich). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 4269.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Škůrek, Řezníček, Rašner, Švrček, Černý, Sirota – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Orsava – Klimek, Anděl, Menšík. Trenér: Jan Tomajko.

Karlovy Vary: Habal – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Rulík, Bartejs, Pulpán – Procházka, Černoch, Beránek – Rachůnek, Jiskra, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, Koffer – Kofroň, R. Přikryl, Kružík. Trenér: David Bruk.