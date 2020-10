„Jsem jeden z těch nakažených. Dá se říct, že ‚šťastně' nakažených,“ nechal se během pondělí slyšet v rozhovoru pro Deník útočník HC Olomouc Lukáš Nahodil, který mluvil i o vládních restrikcích nebo o tom, že v promořené extralize by teď nebyl problém dál hrát.

Jaký ve vašem případě měla nemoc průběh?

Nebyl vážný, navíc je dobré, že budu promořený. V mém případě to byla taková menší chřipka. Dva dny jsem měl teploty… akorát pořád nemám čich. Byla tam chvilku únava celého těla, ale neříkám, že to bylo něco, co se nedalo vydržet. U mě to prostě byla taková nemoc, která lidi během podzimu normálně potkává.

Teď už jste v pořádku?

Už jsem bez teplot, akorát ten čich pořád nemůžu najít. Jinak dobré.

Spoluhráči to měli podobně?

Co jsme si tak s klukama psali, tak to bylo asi něco podobného. Nic extra vážného. Nikdo nepsal, že by třeba nemohl stoupnout z postele několik dní v kuse.

Většina hráčů z týmů už tedy nemocí prošla, ale stejně teď budete dlouho bez hokeje.

Bohužel, takhle vláda rozhodla a my jako sportovci s tím nic neuděláme. Extraliga je ale z 90 % promořená a to riziko je minimální, takže moc nerozumím tomu, proč se udělalo takové opatření a nemůže se hrát. Na druhou stranu pro lidi to může být nebezpečné a celá extraliga nemá větší cenu než jeden jediný lidský život. Mrzí nás ale, že nemůžeme těm lidem přinášet emoce. Ať už člověk vyhrává, nebo prohrává… alespoň by lidi nemysleli na covid, ale prožívali by hokej. Tohle bychom chtěli, mít v téhle době nějakou radost. Bohužel situace je taková, že to není přáno ani dáno.

Ve fotbalové nejvyšší soutěži platilo, že pozitivní jedinci šli do karantény a zbytek mohl trénovat i hrát zápasy. Myslíte, že by teď extraliga klidně mohla běžet ve stejném režimu?

Viděl bych to přesně tak. Kdyby to v současné chvíli někdo donesl do šatny, tak opravdu bude nakažený jenom on, případně možná jeden nebo dva další. Ostatní už to nepotká, protože ta promořenost v týmech už je dost velká a má se za to, že člověk by měl mít imunitu minimálně na devadesát dnů. Některým opatřením prostě nerozumím a nechápu je, ale to se netýká jen sportu a kultury…

Povídejte.

Některá opatření ani nezačnou platit a už se zavádí nová místo toho, aby se třeba počkalo, jestli zaberou, nebo nezaberou. Musím ale říct, že je to opravdu těžká doba a nezávidím nikomu, kdo o tom musí rozhodovat. Od stolu se kritizuje jednoduše a z hokeje vím, že spousta lidí vidí všechno lépe. Kritizovat je jednodušší než něco vytvářet, ale i přesto a s tímto vědomím některým rozhodnutím prostě nerozumím…

Několikrát jste říkal, že hrát hokej bez lidí je úplně na nic. Není teď tedy dobře, že se hokej bez lidí stopl a třeba by o několik týdnů později mohl znovu začít alespoň s trochou fanoušků na tribunách?

Úplně na rovinu… nevěřím tomu, že se bude za měsíc hrát s diváky. Soudím podle toho, jak se to teď vyvíjí. Když vidím, co všechno se zavírá, tak v tomhle asi úplný optimista nejsem. Nevěřím, že lidi na zimáky pustí. Když se každopádně podívám trochu zpětně, tak i když se hrálo téměř bez diváků, nebo úplně bez nich, tak počty nakažených stoupaly pořád nahoru. Vím, že vláda říkala, že je potřeba zamezit tomu, aby se lidi shlukovali, ale nevěřím tomu, že hlavně tady byl ten zásadní problém.

Teď už byste byl pro hrát i bez fanoušků?

Nevím, jestli teď čekat na to, až se diváci na hokej pustí. Hokej se hraje pro lidi a je potřeba, aby u toho byli, ale v současné chvíli nevidím světlo na konci tunelu, které by mi říkalo: Dobře, počkáme týden, nebo třeba měsíc a pak budeme hrát i s diváky. Uvidíme, co se bude dít, každopádně je to hrozně ubíjející.

Hrozí, že budete třeba i měsíc úplně stát. Za jak dlouho je po tak dlouhé pauze reálné znovu začít se zápasy?

Je to hrozně těžká otázka a každý na to asi odpoví jinak, protože někdy třeba i měsíc trénování nenahradí jeden zápas. Možná, že když by se třeba po týdnu tréninku odehrály dva tři zápasy, tak by to potom mohlo být lepší a ta utkání by mohla začít mít kvalitu. Nějaký pátý šestý zápas by potom už mohl být koukatelný. Je to ale strašně těžké říct, nedokážu na to odpovědět přesně. Věřím ale, že po čtrnácti dnech hraní by už to mohl trochu vypadat.

Máte už od trenérů nějaký plán, jak budou vypadat následující týdny?

Tím, že jsme v karanténě a vůbec se nemůžeme scházet, tak jsme zatím neřešili vůbec nic. Karanténa by nám měla skončit v druhé polovině týdne, každý to má trochu jinak, výsledky testů nechodily stejně. Až potom se uvidí, všechno se ale bude odvíjet od vládních opatření.