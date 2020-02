„Bylo to opravdu nádherný, klobouk dolů. Nevím, jestli jsem něco takového v kariéře vůbec zažil. Děkuju lidem za tu podporu,“ cenil si přístupu příznivců, kteří byli rádi, že jejich oblíbenec v přestupové uzávěrce nakonec nepřestoupil do mateřských Vítkovic a zůstal na Hané.

Děkovačku jste si nesmírně užíval, že?

Je to nádherný. Ti lidi… to je neuvěřitelný. Vždycky jsem říkal, že tu jsou výjimeční fanoušci. Ať vyhrajeme, nebo prohrajeme, vždycky jsou s námi. I když prohrajeme, zůstanou, poděkují, skandují. Neskutečný.

Před reprezentační pauzou jste se loučil, ale nakonec jste tu zůstal. Jak jste to celé prožíval?

Už předtím jsem říkal, že jsem to neměl ve svých rukou. Záleželo, jak se domluví manažeři. A jak se domluvili, tak se domluvili. Jsem tady a jedeme dál.

Měl jste příslib, že v případě výhry vás klub uvolní?

Něco takového tam mezi manažery proběhlo. Když my vyhrajeme a někdo z toho spodku prohraje, tak by mě měli uvolnit. Ale samozřejmě poslední slovo má tady manažer (Erik Fürst, pozn. red.). Mám tu smlouvu, rozhodl tak a je to tak.

Vítkovicím teď už můžete jen na dálku držet palce.

No, když jsem slyšel, jak to dopadlo dneska (Vítkovice v pátek podlehly Pardubicím, pozn. red.), že je to de facto zase všechno zpátky, tak to tam bude ještě zajímavé.

Jak se rodila výhra proti Kladnu?

Myslím, že jsme kontrolovali hru. Bylo to o tom, že nám tam spadly nějaké góly, to můžeme. Věděli jsme, že máme náskok. Kdyby ten náskok nebyl tak velký, tak by tam byla obava z toho, že z každé střely může padnout gól. Ale tím, že jsme ten náskok měli, tak si myslím, že jsme si to pohlídali.

Proti Rytířům jste dal svůj 15. gól sezony. A byl výstavní.

Ono je relativně jedno, jaký. Když jich dá člověk, já nevím, 25 do prázdné, tak je to to samé. Když jsem najížděl, tak jsem se podíval na gólmana a viděl, že jsem, že je tam trochu skulinka. Věděl jsem, co budu dělat.

Troufnete si jako tým zaútočit ještě na šestku?

Abych řekl pravdu, ani nevím, jak tam ty body teďka jsou. Takže nemůžu hodnotit, jestli je to vůbec reálné.

Na šesté místo vám chybí šest bodů.

Šest bodů na šestku? Tak to by bylo pěkný. Pro nás je každý bodík dobrý. Budeme to sbírat a na konci základní části se uvidí, kde budeme a nebudeme.