Oddaní příznivci Petr Butora a Vladimír Prášil obstarali transparentní účet, na nějž může kdokoliv jakoukoliv částkou přispívat až do konce srpna tohoto roku.

„V těchto složitých časech je jakákoliv podpora srdcového klubu ještě významnější a HC Olomouc si takové podpory opravdu hodně cení. Děkuje tedy nejen oběma pánům za jejich snahu, ale i všem dalším fanouškům, kterým osud klubu není lhostejný. Věřme, že společně tuto složitou situaci zvládneme,“ píše se v tiskové zprávě na oficiálních stránkách HC Olomouc.

Butora, který je majitelem transparentní účtu s názvem „Podpora HCO“, pro web Kohoutů zdůvodnil, proč se ke kroku pomoct svému oblíbenému klubu odhodlal.

„Na základě spousty informací z médií o možnostech podpory firem a živnostníků ze strany vlády v této těžké době ovlivněné pandemií koronaviru jsem začal přemýšlet nad tím, jak pomoci také HC Olomouc,“ zmínil.

„Po nějaké době úvah mě v této myšlence utvrdil dotaz od pana Vladimíra Prášila, zda bych neměl zájem nějakým způsobem podpořit olomoucký hokejový klub. Na sociální síti fanoušků HC Olomouc se tento nápad sešel s obrovským pozitivním ohlasem,“ potěšilo ho.

Pak se dal do konkrétních činů.

„S panem Prášilem jsme se tedy sešli a domluvili se, že podobně jako fanoušci jiných klubů zřídím transparentní účet, kam by mohli lidé do 31. 8. posílat jakoukoliv částku. Poté by se na výslednou částku sepsala darovací smlouva a částka by se přeposlala na účet HC Olomouc,“ vysvětlil všechny náležité formality „finanční injekce“ od fanoušků.

„Doufám, že se naše společné dílo podaří. Podpořme náš klub a vydržme v této touze podporovat i nadále. Fanoušci kohoutům!“ vyzývá ostatní příznivce hlavní organizátor dobročinné akce.

Transparentní účet „Podpora HCO“

Číslo účtu: 123-1710470247/0100

Vybraná suma k 28. 5 ., 22 hodin: 12 433 Kč