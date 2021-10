To ale není zdaleka vše. V tabulce patří Olomouci šesté místo, všechny týmy kromě Vítkovic však mají odehráno o jedno, dvě či dokonce tři utkání více, o čemž nedávno mluvila i bostonská hvězda Hanáků.

„Někteří nás už teď přeskakují, nicméně my ty zbývající zápasy samozřejmě dohrajeme. Už konečně můžu říct, že kluky v týmu znám dobře. Vím, co od každého hráče očekávat. Je to lepší a lepší,“ pochvaluje si David Krejčí.

Na to, že slavná šestačtyřicítka ještě není s výkony stoprocentně spokojena, jsou i další položky týmové statistiky Mory na vysoké úrovni. Dívat se na ně můžete z různých úhlů, většinou ihned narazíte na „K-Faktor“.

Vyletěla úspěšnost střelby

Tak třeba úspěšnost střelby, o které tolik mluvili trenéři před sezonou. V té byla Olomouc před nedělním kolem na pátém místě, když se dostala přes desetiprocentní hranici. Čísla z minulé sezony? Nejhorší ze všech týmů v základní části (7,1 %).

Netřeba zmiňovat, kdo Moru v tomto směru táhne. Číslo Davida Krejčího je zde z říše snů – necelých 39 procent! Z 18 střel na bránu jich za zády gólmanů skončilo osm.

„Body nějak neřeším. Já jsem přijel do Olomouce, abychom udělali něco hezkého, což se nám zatím daří. Nesmíme ale usnout na vavřínech,“ hlásí rodák ze Šternberku.

Sám navíc nebyl spokojen se svými výkony na ledech soupeřů.

„Nevím, čím to je, ale v těch venkovních zápasech mi to zatím moc nejde. Asi je to tím dlouhým cestováním, na které tu ještě nejsem moc zvyklý. Snažím se alespoň na chvíli v autobuse usnout, nicméně zatím se mi to nedaří,“ prohlásil.

Máme se nejspíš ještě na co těšit.

Zdroj: Youtube

Už jen vylepšit přesilovky

Rezervy nacházeli Hanáci ve svých přesilových hrách (využití jen 15,15 %). „Početní výhody trénujeme. Sice jsme je v minulých zápasech nevyužívali, ale vždy jsme v útočném pásmu byli, což je důležité,“ věří Krejčí v další zlepšení. Proti Kladnu už to ovšem bylo dle představ.

Nikdo se nejspíš nebude divit tomu, že DK46 je také společně s Tomášem Plekancem nejvytíženějším útočníkem Tipsport extraligy.

„Vím, co tomu Pleky dává v letní přípravě, takže překvapený nejsem,“ uznal Krejčí po vzájemné konfrontaci s Kladnem.

„Na druhou stranu, byla tam spousta přesilovek a oslabení, což jsou situace, které oba hrajeme. Já si navíc několikrát střídání o několik chvil prodloužil, takže to pak ten icetime letí nahoru rychle. Člověk musí hrát víc chytře, aby se tolik nevyčerpal,“ podíval se také na tuto statistiku.

Jeden a půl bodu za zápas, to je solidní bilance pro bývalého tahouna Bostonu. Jak už ale zmínil, Krejčímu jde více o úspěch týmu, kterému pomáhá na dalších frontách.

Před nedělními zápasy, kterých se Kohouti nezúčastnili, byli druzí nejlepší ve statistice vhazování, čtvrtí v blokování střel na zápas a v neposlední řadě pátí v návštěvnosti domácích utkání. Na Moru chodí do Plecharény v průměru 4550 diváků na zápas.

Přítomnost Davida Krejčího na ledě navíc dělá lepší také jeho spoluhráče, což jde vidět na „statistice pravdy“ plusových a minusových bodů. Spoluhráči z první pětky Jiří Ondrušek a Jan Káňa vedli do nedělního večera tabulku pravdy (oba +8).

Hvězdný útočník se podílel takřka na třetině vstřelených gólů svého týmu a na více než polovině získaných kanadských bodů. Nedá se očekávat, že by jeho tempo mělo zvolňovat. Spokojen může být on sám, fanoušci, spoluhráči i jeho zabydlující se rodina.

„Manželka je spokojená. Když je venku hezky, tak chodí s dětmi ven. Pokaždé mi říká, kde všude byla a co všechno ji zaujalo. Děti jsou často u babičky a dědy, takže všichni jsou spokojení. Zatím to jde velmi dobře,“ uzavřel David Krejčí.

Jde to vskutku brilantně. Bodově lepší vstup do prvních osmi zápasů sezony Olomouc od návratu mezi elitu nepamatuje. A předtím? Šest výher v osmi úvodních kolech ukořistila Mora naposledy v mistrovské sezoně 1993/94.

Vstup do sezony 2021/22:

Výsledky: Olomouc – Mladá Boleslav 3:2p, Olomouc – Plzeň 4:1, České Budějovice – Olomouc 5:2, Olomouc – Karlovy Vary 3:2p, Olomouc – Mountfield 2:3, Olomouc – Liberec 3:1, Olomouc – Zlín 4:2, Kladno – Olomouc 2:3.

Počet bodů: 16

Pořadí v tabulce: 6. (Mora však má 1 – 3 zápasy k dobru)

Procentuální počet získaných bodů: 67 %

Vstup do sezony 2020/21:

Výsledky: Zlín – Olomouc 1:4, Olomouc – Liberec 1:4, Olomouc – Pardubice 3:2, Olomouc – Mountfield 1:6, Liberec – Olomouc 2:1, Olomouc – Zlín 1:4, Třinec – Olomouc 5:2, Mountfield – Olomouc 4:0.

Počet bodů: 6

Pořadí v tabulce: 11. (zkreslené pořadí kvůli různému počtu odehraných zápasů)

Procentuální počet získaných bodů: 25 %

Počet bodů v prvních osmi zápasech v předešlých sezonách:

2019/20: 12

2018/19: 11

2017/18: 9

2016/17: 13

2015/16: 16

2014/15: 10