Do prvního přípravného utkání olomoucké Mory proti slovenskému Zvolenu naskočili i tři nováčci. Kromě útočníka Petra Fridricha z Vítkovic a Marka Korenčíka z Michalovců i Jakub Doktor, který hanácké řady posílil z Frýdku-Místku. Ten rozhodně na ledě nezanechal špatný dojem a může tak zatím v klidu makat dál, aby si vybojoval co nejlepší pozici.

„Myslím si, že jsme v zápase byli jasně lepší, zbytečně jsme si to ale udělali složitější. Těch šancí a přečíslení měl totiž soupeř celkem hodně. Byl to ale první zápas a každý to měl dost těžké. Člověk si musí zvyknout na novou výstroj a navíc tady bylo fakt horko. Dotáhli jsme to ale do vítězného konce a to je důležité," popsala právě skončený zápas nová kohoutí útočná akvizice, která si kromě Frýdku-Místku během sezony zkusila i šest zápasů za mistrovský Třinec, ve kterých si připsala jednu asistenci.

„Já osobně jsem se v zápase cítil celkem dobře. Je to možná tím, že už jsem tady pár zápasů hrál a nijak nervózní jsem nebyl a snažil jsem si to užít. Musím říct, že na první přípravák tady byla fantastická atmosféra," dodal ještě spokojeně.

Olomoučtí fanoušci oslavují první gól v přípravném utkání se Zvolenem | Video: Deník/David Kubatík

Doktor nastupoval v zápase ve druhé formaci společně s Karlem Pláškem a Rokem Macuhem a celkově dostal poměrně hodně prostoru. Ukázal se i při mnoha přesilovkách a oslabeních. „O tom samozřejmě rozhodují trenéři a já jsem jim za každé střídání navíc moc vděčný. O přesilovku i oslabení se chci do budoucna porvat, takže to je pro mě jenom dobře," poznamenal.

Tento 27letý rodák z Českých Budějovic a odchovanec tamního extraligového, tehdy ještě prvoligového, Motoru během své kariéry nastupoval jak za svůj mateřský klub, tak i za druholigové celky jako Písek, Tábor a českobudějovický David Servis a za prvoligové, jako jsou Vsetín, Chomutov, Havířov či Frýdek-Místek.

Do extraligy pak zatím nakouknul jen lehce. Kromě oněch šesti zápasů za Třinec odehrál i jeden za tehdy ještě extraligový Zlín, v sezoně 21/22 pak tři i právě za Olomouc a jeden za Třinec v sezoně 22/23.

Jak ale říká, když se ozvala Olomouc, měl hned jasno. „Tady asi není co komentovat. Olomouc byla zkrátka první volba. Je super, že se tady kádr moc nemění, a tak jsem plno kluků znal. I v tom byl ten přechod pro mě daleko lepší. Navíc tady díky tomu ta kabina už funguje v zaběhnutém rytmu a nováček se prostě jen zapojí do rozjetého vlaku. Trenéři pak ví, co umím, já to vím také a chci to dělat na 120 %. Tedy bruslit, být nepřehledný a dobře střílet," uzavřel Jakub Doktor pln optimismu a očekávání.