Olomouckým kohoutům se v poslední době poměrně daří. Z posledních pěti zápasů získali devět bodů a v tabulce si drží deváté místo. A zadařilo se jim i v posledním zápase proti Karlovým Varům, který otočili ve svůj prospěch hlavně díky přesilovkám, které jim jinak v této sezoně moc nejdou. O gólovou pojistku na 3:1 se pak ve třetí třetině postaral obránce Dalibor Řezníček, který zaznamenal svůj již šestnáctý kanadský bod a už ve 37. kole tak vyrovnal své bodové maximum ze sezony 2020/2021, když na stejný počet potřeboval celých 52 zápasů v dresu tehdy ještě extraligových zlínských Beranů.

Extraliga: Olomouc - Karlovy Vary: Radost po gólu na 2:1 | Video: Deník/David Kubatík

„Nevím, čím to je. Prostě se mi daří a jsem za to rád. Nic velkého jsem před sezonou nezměnil, ale nějaké body jsem udělal už na začátku, začal jsem si věřit a zatím se mě to drží. Udělám všechno pro to, aby se mě to drželo až do konce," říká spokojený 32letý rodák z Uherského Brodu, který si v olomouckých barvách kroutí už svou třetí sezonu a dodává: „Trenéři nás obránce tlačí do střelby a já se toho snažím držet. Střílím vždy, když to jde. A zafungovalo to i dnes. Dostal jsem puk na modrou a střílel. Řekl bych, že gólman neviděl přes klekajícího si obránce."

Komu se ale v poslední době střelecky absolutně nedaří, tak to je karlovarský celek. Z posledních tří zápasů skóroval pouze v zápase na Hané, což bylo dílem dáno i šťastným odrazem. „Věděli jsme, že se Varům v posledních zápasech příliš střelecky nedařilo a chtěli jsme je v tom za každou cenu udržet. A kromě toho jednoho zaváhání se nám to dařilo. Do ničeho většího jsme soupeře nepustili," libuje si.

Ani Habal Moru nezastavil

Od další prohry pak Západočechům nepomohl ani gólman Vladislav Habal, který do branky energetiků nastoupil teprve popáté v sezoně a v zápase samotném si připsal 27 vesměs velmi kvalitních zákroků.

„Ráno jsme si ještě mysleli, že bude v brance Frodl, ale ten snad nakonec ani nepřicestoval. Nějak jsme to ale neřešili. Do zápasu jsme šli se stejným plánem, jako by tam byl. A musím uznat, že Habal chytal fakt dobře," vylíčil situaci borec, kterému se proti Karlovým Varům v letošní sezoně opravdu daří. Ve třech vzájemných zápasech si totiž připsal vždy po jedné přesné trefě. „Trochu jsem na to myslel a jsem rád, že to pokračuje. Ale neřekl bych, že to je můj oblíbený soupeř. Je to asi jen dílo náhody," usmál se.

Zlepšují se přesilovky?

V podstatě celý obrat proti Západočechům proběhl v přesilových hrách. Ve statistice jejich úspěšnosti jsou sice Hanáci až na úplně posledním místě s ani ne sedmnácti procenty, v posledních zápasech si ale tuto statistiku alespoň trochu vylepšili. A to i díky zápasu proti Plzni, kde při početních výhodách nasázeli Tomajkovi svěřenci hned pět gólů ze sedmi.

„Po zápase si to vždy v šatně vyhodnotíme a následně se snažíme na tom pracovat. Vždycky to samozřejmě může být i lepší, ale jsme rádi, že z přesilovek nějaké góly dáváme a pomáháme si tím," vysvětluje.

Doma je doma…

O co se ale Mora může v této sezoně, a zvláště v poslední době, opravdu opřít, je domácí prostředí. Celkově totiž v plecharéně uhráli z osmnácti zápasů 34 bodů a jsou v této tabulce na šestém místě. Z posledních deseti domácích střetnutí jich navíc vybojovali devatenáct ze třiceti možných.

„Těžko říct, čím to je. Hraje se nám ale tady dobře, věříme si a i když dostaneme první gól, tak víme, že ten zápas můžeme klidně otočit a vyhrát. Za tohle musíme poděkovat i našim skvělým fanouškům, kteří nám vytvářejí vynikající atmosféru," přemítá a na úplný závěr ještě dodává: „Musíme ale začít vozit body i zvenku."