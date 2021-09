Předkrm nového extraligového ročníku sice už ve středu připravily Karlovy Vary s brněnskou Kometou, hlavní chod je však připraven až na dnešek. A dezert? David Krejčí a jeho premiéra v olomouckém dresu.

Kdo by to při rozlosování nové sezony Tipsport extraligy řekl, že možná tím vůbec největším tahákem úvodního kola bude zápas mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví?

Všichni jsou zvědaví na to, jak si povede David Krejčí, největší postava nového ročníku extraligy, v prvním zápase za Kohouty.

Krejčího seznámení? Pomohla večeře

„Už teď je radost Davida pozorovat na tréninku. Jeho hokejové myšlení je parádní. Fanoušci se mají na co těšit. S Davidem jsem hrál celou mládež před jeho odchodem do Třince. Patnáct let jsem ho neviděl, ale teď jsem rád, že se vrátil domů,“ zářil na předsezonní tiskové konferenci obránce Mory a její nový kapitán Jiří Ondrušek.

Přiznal, že z legendy Bostonu Bruins byli zprvu všichni vyjukaní, hlavně mladší osazenstvo v kohoutí kabině. Po pár dnech společného trénování a sdílení jedné šatny už se ale všichni otrkali.

„U mladších hráčů to jde vidět, že mají respekt. Když mu mají nahrát na tréninku, tak se jim trošku klepou ruce. Ale minulý týden jsme měli předsezonní společnou večeři. Tam se to uvolnilo a zjistili, že je to taky normální kluk tady ze Šternberka,“ těší Ondruška, ikonu hanáckého klubu.

Krejčí půjde na věc pěkně od podlahy, za Kohouty se totiž neukázal ani v jednom přípravném zápase. Od jeho útoku, který vytvoří společně s Janem Káňou a Lukášem Kucserou, si však trenéři hodně slibují.

„Budou potřebovat čas, ale věříme, že jejich spolupráce bude na vysoké úrovni,“ řekl trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Přítrž tomu všemu budou chtít udělat hráči Mladé Boleslavi, na které Hanáci nemají z minulého ročníku vůbec dobré vzpomínky. Ze čtyř vzájemných zápasů nedokázali Olomoučtí získat ani jeden bod.

„Nevyberete si, je jedno, koho na začátek budeme mít,“ hodil rameny Moták.

Boleslav posílili Eberle či Dufek

Mladoboleslavští v minulé sezoně došli až do semifinále. Ba co víc, s pozdějším mistrem z Třince vypadli až v sedmém utkání.

Ačkoliv osa týmu z města automobilů zůstala, událo se v bruslařském klubu podstatně víc změn než v Olomouci. Z Mladé Boleslavi se stěhovali například útočníci David Cienciala (Pardubice), David Strnad (bez angažmá) či Fin Joona Jääskeläinen (Slovan Bratislava).

Kádr koučů Radima Rulíka a Pavla Patery naopak posílili Jan Dufek (Zlín), ex-olomoucký Jan Eberle (Plzeň) či Pavel Pýcha, nyní již bývala opora Českých Budějovic.

Boleslav zkrátka zůstala silná. Mora na ni navíc půjde bez jediné výhry v přípravě a také bez jedničky Branislava Konráda. Ovšem… s Davidem Krejčím v centru prvního útoku. Jak to dopadne?