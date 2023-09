První repríza čtvrtfinále play-off minulé sezony mezi hokejisty Pardubic a Olomoucí vyzněla lépe pro favorita. Dynamo doma zvítězilo 3:1, Mora však opět ukázala, že se s ní musí i v tomto ročníku nejvyšší soutěže vážně počítat. Pokud tedy zlepší zatím nepřesvědčivou produktivitu.

Lukáš Sedlák přidal vítěznou trefu v první třetině a podepsal se tak pod domácí vítězství 3:1 nad Olomoucí. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Co je vám to platné, když na ledě největšího aspiranta na titul sehrajete vyrovnanou partii, na střely to skončí 29:28, ale vy dáte jediný gól…

Kohouti si připomenuli sympatické výkony z čtvrtfinálové série v březnu. Dynamo má ale takovou ofenzivní sílu, že na jeden gól to zkrátka nepůjde.

„Nedá se nic dělat. Náš výkon byl ovšem dobrý, hráče jsme pochválili, máme na čem stavět do dalších zápasů,“ zůstal pozitivní hlavní kouč Hanáků Jan Tomajko.

Dvě skvělé souhry mezi 13. a 15. minutou, jedna v přesilovce zakončená Patrikem Poulíčkem, druhá při hře v pěti s finálním dotykem Lukáše Sedláka, rozhodly o pardubickém triumfu.

Gólem do šatny – nechytatelnou dělovkou po buly a už druhou trefou v sezoně – se sice blýskl ještě Dalibor Řezníček, to ale bylo ze strany hostů, co se úspěšných zakončení týče, vše.

Choreo i pyro. Strhující derby v Přerově urval v prodloužení Prostějov

„První třetinu jsme prohráli. Ve druhé jsme hru vyrovnali, proti Pardubicím je ale těžké se prosadit. Nějaké šance jsme si vytvořili, avšak nedokázali jsme je proměnit,“ mrzelo Jana Tomajka.

Jelikož Mora už neskórovala a za Dynamo udeřil ve třetí třetině také Tomáš Hyka, utkání skončilo dvoubrankovou výhrou extraligového favorita číslo jedna, který se v závěru musel bránit olomouckému náporu. Úspěšně.

„Byl to defenzivní boj, Olomouc nám to udělala opravdu těžké. Měli jsme také štěstí, kotouč několikrát poskakoval na hraně brankoviště. Jsme rádi za tři body,“ oddechl si pardubický kouč Václav Varaďa.

Mora tak zůstává po čtyřech odehraných kolech Tipsport extraligy na osmém místě tabulky a v rámci středečního kola už se těší na plnou plecharénu a mistrovský Třinec. Hraje se od 18 hodin.

FOTO: Hořký úvod 2. ligy. Plameny ze Žďáru spálily v přestřelce naděje Draků

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Poulíček (Radil, Bučko), 15. Sedlák (Hyka, Cienciala), 52. Hyka (Cienciala) – 20. Řezníček (Nahodil). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 8 831.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška.

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Kunc, Knotek, Navrátil – Menšík, Macuh, Kucsera. Trenéři: Tomajko a Petrovický.