Jaká byla profesní dráha bývalého hráče a současného skauta Minnesoty Wild?

Tento tvrdý obránce byl v roce 1994 v jedenácté kole draftu vybrán týmem Edmonton Oilers. Ve svých devatenácti letech tak ze své rodné Olomouce poprvé v životě zamířil hrát hokej za moře. Ve své první sezoně se však do prvního týmu neprobojoval, a tak ji strávil na farmě. V rámci nižší AHL nastupoval v celku Cape Breton Oilers.

Tam ale bohužel příliš nezářil, v padesáti osmi zápasech si připsal pouhých devět kanadských bodů a s bilancí -13 se vrátil zpět mezi Kohouty. Část sezony strávil také na hostování v pražské Spartě. V tomto ročníku se také dostal do výběru Ivana Hlinky, se kterým následně odcestoval na mistrovství světa do Finska a dopomohl mu k vybojování bronzových medailí.

V následující sezoně odehrál první tři utkání za Spartu, aby znovu odešel zkusit štěstí do zámoří. A dočkal se. Poprvé nastoupil v nejlepší lize světa. Bohužel ale jen na dva zápasy. Poté zamířil znovu do AHL, tentokrát do celku Hamilton Bulldogs.

Po sezoně, ve které nasbíral šestnáct bodů a došel s týmem do divizního finále, se opět vrátil do týmu z českého hlavního města, kde odehrál celé dva ročníky. V tom druhém se společně se svým týmem prodral až do finále, kde se sparťané nezalekli ani jasného favorita ze Vsetína a získali mistrovský titul. Zastavili tak spanilou jízdu Valachů za šestým triumfem v řadě.

A to nebyl jediný Benýškův titul. V letech 1999 a 2000 se totiž zúčastnil obou mistrovství světa a účastnil se tak dvou třetin slavného zlatého hattricku.

Po titulu se Spartou se pokusil ověřit pravdivost známého motta „do třetice všeho dobrého“. A vyšlo to! Stal se totiž členem nově vzniklého klubu NHL Minnesota Wild.

V americkém klubu odehrál celé dvě sezony, během nichž si na své konto připsal 145 startů. Třetí sezona už mu příliš nevyšla a po čtrnácti zápasech byl znovu poslán na farmu.

Po skončené sezoně se znovu vrátil do Evropy, ale už ne do Česka. Rozhodl se vyzkoušet si hokej ve Skandinávii. Ve finském HIFK a švédském Leksandu strávil dohromady tři roky a nastoupil do sto sedmi zápasů.

V roce 2006 si odskočil na Spartu, kde znovu oslavil titul a následně se vydal objevovat hokejovou exotiku. Posledních šest sezon své kariéry strávil ve Francii, v Dánsku, v Itálii a kariéru ukončil ve Skotsku.

„Samozřejmě, že se to nedá srovnávat s naší extraligou. Tipoval bych, že náš tým by mohl hrát nahoře v první lize,“ ohlížel se za svým angažmá v Rouenu, se kterým slavil titul.

Před devíti lety pak triumfoval v italské lize s Asiagem.

„Slavilo celé městečko. Chtěl bych tam zažít oslavy, když Itálie vyhrála mistrovství světa ve fotbale,“ usmíval se v rozhovoru pro Olomoucký deník.

V současné době působí znovu v zámoří. V týmu, kde kdysi působil jako hráč, nyní už dva roky zaujímá post skauta evropských talentů.

David Kubatík