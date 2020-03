Jenže to bylo málo platné, v sérii předkola play-off srovnal Zlín vítězstvím na ledě Mory krok.

Jak jste se z pozice beka dostal ke gólovému zakončení?

Byla signalizovaná výhoda, takže jsem se nevracel na modrou čáru a mohl jsem zůstat u brány. Naštěstí se to odrazilo ke mně.

Kromě vstřelené branky ale ze zápasu před prázdnými tribunami radost nemáte, že?

Nebylo to nic příjemného, každý se těší na play-off, na plný stadion a diváckou kulisu. Bez fanoušků to byl velký nezvyk. Nic moc.

Fanoušci museli zůstat venku. Slyšeli jste je, jak fandí před stadionem?

Jo, právě těm bychom chtěli strašně moc poděkovat. Slyšeli jsme je při každé pauze a chvilkami i při zápase. Bylo to super.

Chyběli hodně na stadionu?

Určitě nám chyběli, hrajeme pro lidi, pro tu kulisu.

Vybavíte si podobný zápas jako dnes?

Nechci nikoho hanět, ale trochu se mi vybavily v první lize Benátky (usmívá se). Tam to bylo s atmosférou podobné, ale jinak si nedokážu nic takového vybavit.

V čem se zlomil zápase ve zlínský prospěch?

Naší největší překážkou na cestě k vítězství byla vyloučení. Měli jsme zbytečně moc faulů, nechali jsme se trochu strhnout otevřenou hrou Zlína. Hráli tvrdě, napadali nás ve třech. My jsme to čekali, ale asi jsme se s tím nedokázali vyrovnat. To byla ta chyba. Nechali jsme se vylučovat a z toho pramenila převaha Zlína.

To byla zbraň soupeře?

Hráli tvrdě, byly tam i nějaké oplácečky, ale to k play-off už patří. Někdy to bylo už na hranici, ale rozhodčí to posoudil, jak to posoudil. Byli jsme mnohokrát vyloučení a to byla ta chyba.

Jak se hrálo s pocitem, že to může být poslední zápas sezony, pokud se tak rozhodne?

Není to ně mně, abych to nějak komentoval.

Štvalo by vás, kdyby se rozhodlo, že se play-off nedohraje?

Určitě by mě to mrzelo. Náš tým má na víc a rozhodně můžeme postoupit dál.

Jak jste prožívali hodiny před zápasem?

Pořád se spekulovalo, jestli se bude hrát bez diváků, nebo jestli se nebude hrát vůbec. Ale jsme profíci a musíme se s tím vyrovnat. Bylo to nestandardní především přes nastavení hlavy.