Dobrá první třetina, druhá horší a třetí… Ta rozhodla o osudu zápasu. Olomouckým hokejistům vstup do ní nevyšel. A tím pádem neklapl ani vstup do druhé čtvrtiny základní části.

„Byl to vyrovnaný zápas, ale druhým gólem Plzně na začátku třetí třetiny se to zlomilo. Pak už to bylo těžké. Hosté dobře bránili, napadali nás. My jsme se už pak nedokázali pořádně dostat do předbrankového prostoru,“ hlesl Jan Tomajko, trenér Mory.

Oproti pátku opačný scénář

Zatímco proti Litvínovu odehráli jeho svěřenci velmi slabou první část, průběh zápasu se Západočechy byl opačný. „První třetina byla lepší než s Litvínovem, ale v konečném důsledku je to úplně jedno, tři body bral soupeř,“ hlesl útočník Olomouce Michal Kunc.

On byl jedním z hráčů Mory, kteří se dostali do vyložených pozic. Branky totiž jinak padaly spíše z nenápadných akcí. „Měl jsem to udělat lépe, byly to šance, ze kterých jsem mohl v klidu skórovat a průběh mohl být jiný,“ litoval 21letý forvard.

Proti Litvínovu skórovali Kohouti hned pětkrát, s Plzní se jim to povedlo jen jednou. A to už v páté minutě zásluhou obránce Tomáše Dujsíka, který se prosadil ve druhém utkání za sebou. Ve zbývajících 55 minutách spolehlivý brankář Plzně Dominik Pavlát už neinkasoval.

„Ale ani Plzeň tam neměla vyložené šance, většinou to byly střely z dálky,“ komentoval Tomajko. Výjimkou byla snad jen vyrovnávací střela Tomáše Mertla z 26. minuty, který po úniku z pravé strany nachytal brankáře domácích Jana Lukáše bekhendovou střelou nad rameno.

Trenér Plzně: Tři body jsme potřebovali

Údery Baránka a Suchého zkraje třetí části byly pro Plzeň odměnou za zlepšenou hru. „Do utkání jsme vstoupili velmi špatně. Ve druhé třetině jsme si ale něco řekli. Nabádali jsme kluky, ať jsou aktivní a střílí z každé pozice. Dobře jsme clonili. Takhle v dnešním hokeji branky padají,“ pochvaloval si trenér Plzně Petr Kořínek.

Jeho mužstvo předchozí dva zápasy prohrálo po nájezdech. „Tři body jsme potřebovali. Jsme rádi za každý bod, ale po tom jednom bodu se to sbírá těžko. Navíc v situace, v jaké jsme,“ dodal. Škoda je totiž oproti Olomouci pořád ve spodních vodách tabulky, aktuálně ji patří jedenáctá příčka.

Trápení v přesilovkách

Mora, která po nedělní porážce opustila první čtyřku, mohla žehrat mimo jiné i na neproměněné přesilovky. Z pěti neproměnila ani jednu. Právě početní výhody ji v této sezoně navzdory dobrému postavení trápí. A právě v nich se asi nejvíce projevuje absence Davida Krejčího. „Nepomohli jsme si v nich, nevytvořili jsme si moc šancí,“ pokyvoval Tomajko.

Olomoučtí nyní míří dvakrát na led soupeře. Nejprve v pátek do Mladé Boleslavi, pak v neděli – společně s fanoušky – vlakem do Prahy, kde vyzve Spartu. Doma se představí v úterý 1. listopadu proti Karlovým Varům.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 5. Dujsík (Ondrušek, Olesz) – 26. Mertl (A. Dvořák, Kaňák), 41. Baránek (Zámorský, Kodýtek), 43. Suchý (Zámorský, Soukup), 58. A. Dvořák (Schleiss). Rozhodčí: Obadal, Stano – Gebauer, Axman. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4335.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Švrček, T. Černý, Řezníček, Rutar – Orsava, Kusko, J. Káňa – Navrátil, Nahodil, Klimek – Bambula, Menšík, Kunc – Kucsera, Anděl, Olesz. Trenéři: Tomajko, Žabka.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Kremláček, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – A. Dvořák, Mertl, Rekonen – Blomstrand, Malát, Lang – Suchý, Soukup, Bitten. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Autor: Denis Manina