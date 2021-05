Poprvé nakoukl HC Uničov do třetí nejvyšší české soutěže v sezoně 1998/1999 a hrál ji dvanáct let. Pouze sezonu 2006/2007 strávil v nižší soutěži, ale okamžitě se vrátil zpět. Během své nejslavnější éry měřil klub síly s nyní prvoligovými týmy Havířova, Přerova, Prostějova, Šumperka, Vsetína, Frýdku-Místku či extraligovou Olomoucí. Například celek Zubrů Uničováci v ročníku 2008/2009 vyřadili v play-off.

Největším úspěchem klubu pak byly dvě účasti v semifinále ze sezon 1999/2000 a 2001/2002. „V tu dobu jsme si to vyzkoušeli, ale provoz byl o čtyři, pět milionů dražší. Druhá liga se hraje dvakrát týdně – středa, neděle a tam už se jedná o téměř profesionály nebo poloprofesionály, od čehož se odvíjí ta nákladnost,“ popisuje předseda HC Uničov Jaroslav Petřík.

Proto klub hraje už deset let pouze krajskou soutěž. V ní došel dvakrát do finále play-off, dvakrát jej vyhrál, ale v baráži neuspěl. Momentálně o návrat ani neusiluje.

„V silách malého klubu, jako jsme my, není sehnat tolik sponzorských peněz. Nikdo nám je nedá. Krajský přebor se hraje nízkorozpočtově v řádech statisíců,“ přiblížil Petřík enormní rozdíly. „Postup není v žádném případě téma,“ dodal jednoznačně.

Zrušená sezona problémy nepřinesla

Nynější pandemie nezanechala na uničovském hokeji žádné výrazné škody. „Nezaznamenal jsem žádné problémy, že by klub byl nějak poznamenán zrušenou sezonou. Pouze nebyly mistrovské zápasy. Klub všechny trenéry poslal domů a ukončil s nimi dohody, protože to dělají při jiném zaměstnání jako přivýdělek. Takže žádné fixní výdaje nebyly. Nákladově jsme to ustáli, žádné ztráty nebyly a všechno ostatní po sportovní stránce se bude začínat od nuly, což není dobré, ale co se dá dělat,“ popsal Petřík.

V Uničově se nyní zaměřují hlavně na mládež, která je pro ně prioritou. „Mladí hokejisté se musí nějakým způsobem vychovávat. Na mládež dostáváme dotace z města, kraje, svazu a ministerstva, aby fungovala,“ přiblížil předseda.

V klubu vyrostli mimo jiné hráči jako Ondřej Kavulič, jenž hrál například slovenskou nejvyšší soutěž, Matěj Pekr, který si vyzkoušel extraligu a nyní patří mezi důležité hráče Dukly Jihlava či Tomáš Šoustal, hrající za Kometu Brno. Kromě toho oblékli dres Orlů také hráči s ligovými zkušenostmi jako Aleš Holík, Petr Pavlas, Tomáš Sršeň či brankáři Marek Peksa a Tomáš Štůrala. Ještě v sezoně 2018/2019 potom na uničovském ledě rozdával radost Lubomír Korhoň.

Muži ale momentálně mají v Uničově hokej pouze jako koníček. Proto mladí Orlíci už odstartovali letní přípravu, zatímco dospělí Orli ne. „Muži jsou hobíci. Chlapi, kteří pouze odjedou od rodiny zahrát si hokej, takže letní přípravy mají individuální. Jsou to většinou starší vysloužilí borci od třiceti do čtyřiceti let, kteří mají hokej rádi, rádi sem přijdou, a ještě nechtějí se sportem končit. Ale nebudou v létě dennodenně trénovat. Přijdou až v srpnu, vlezou na led, dají si měsíc intenzivní přípravy a jdou na to,“ popsal Petřík.

Za to ženy, které hrají druhou nejvyšší soutěž, už do toho šláply. To jsou mladé holky, baví je to a jsou ochotné scházet se scházet celé léto, protože by jinak nic jiného nedělaly,“ dodal s úsměvem Petřík.