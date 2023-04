Každý rok po sezoně máme tenis, kde se setkáme a řekneme si, kdo bude pokračovat a kdo ne. Před tímto ročníkem to bylo opravdu na hraně. Z časových a rodinných důvodů skončili Tomáš Sršeň a Martin Davídek a Jakub Čuřík odešel do Vyškova, odkud pochází. Najednou chyběli hráči. Do toho nám Pavel Handl oznámil, že končí kvůli zdraví, skončit chtěl Petr Žajgla… Zpočátku to vypadalo, že sezona bude katastrofální.

Nakonec jste ale tým dali dohromady.

Pavel Handl nehrál nakonec jen tři měsíce, Žajgla neskončil. V průběhu sezony přišel Michal Rosecký. Ale začínali jsme s devíti beky a tři se nám dlouhodobě zranili. V tom počtu, v jakém jsme hráli, to byl nadstandard. Nakonec z toho byla neskutečná jízda a jak říká jeden ze zdejších fanoušků - liga mistrů.

V základní části třetí místo, v play-off finále. Čím to bylo?

Byla to chemie, kterou zažijete párkrát v životě. Máme tady střední a starší generaci hráčů, kteří si neskutečně sedli. V hokeji jsem to snad ještě nezažil. Na zápasy se všichni opravdu těšili a o tomhle by hokej na této úrovni měl být, že ho hraje parta. Proto se udělal takový úspěch. Nejdůležitějším článkem pak byl Michal Šoustal, který je nejlepším gólmanem v soutěži.

Nemrzí, že se nakonec nepovedlo udělat ještě ten poslední krok v podobě překvapení suverénní Orlové?

Mančaft jako Orlová v krajském přeboru dlouho nebyl. Minulý rok měla v soutěži dva týmy, teď jen jeden, proto měla spoustu hráčů. Když se hrálo finále, tak někteří byli i na tribuně. Nás naopak bylo málo, což nás sráželo. Myslím, že kdybychom měli o dva hráče víc, tak bychom je potrápili daleko více. Nechápu, kdo vymyslel, že se finále bude hrát ob den. Na to jsme dojeli. Byli jsme hokejovější, ale klukům prostě došlo a už neměli kde brát, měli zdravotní problémy a to je pak těžké. Pro nás by bylo lepší, kdyby se hrálo pátek, sobota, týden volno a zase pátek, sobota.

Je ještě něco, co byste z uplynulé sezony vyzdvihl?

Těch věcí je několik. Když začnu od play-off, tak tady byl borec, který ho hrál se zlomenou rukou. Chápete to u chlapů v extralize, kteří za to mají peníze, ale na téhle úrovni? Ho vůbec nenapadlo, že by nešel hrát. To bylo kouzlo té sezony. Celkově jsem z týmu cítil obrovskou chuť vyhrávat. Málokdy vidíte na téhle úrovni, že vám hráč skočí po hlavě do střely. Kolikrát kluci dokonce přerušili dovolenou a přijeli na zápas, což je obdivuhodné, protože za to nemají ani korunu a dělají to ve volném čase. A to není vše.

Povídejte.

Mužský hokej je tady proto, aby měli malí orlíci nějaké vzory. Jim je jedno, jestli se chodí dívat na Davida Pastrňáka nebo Miru Kubu s Peťou Žajglou. Co se týče Miry, tak to je borec, který neuhne před ničím a nikým. Měli jsme ve starších žácích kluka, který se bál puku a potom, co viděl pár zápasů, jak Mira vyklekne každou střelu, tak nám začal skákat do střel. To je pro mě jako šéftrenéra mládeže nejvíc, že měl dospělý hokej přesah k mladým klukům.

Dařilo se vám hodně i na domácím ledě, čím to bylo?

Říkáme si pořád, že chceme doma vyhrávat. Hraje se vám lépe, než když přijedete do Rožnova či Bohumína, kde je dvacet diváků. Máme skvělé fanoušky, to jádro, které na zimák chodí, dokáže vytvořit bouřlivou atmosféru. I když bych byl rád, aby se sem naučili chodit i další, protože chodí pořád ti stejní. Možná je problém, že hrajeme v neděli, ale to je kvůli hráčům. Měli jsme tréninky v pátek, ale přehodili jsme je na čtvrtek, protože mají rodiny a takhle můžou odjet v pátek a sobotu na wellness a vrátit se v neděli na zápas. Hodně se tím zlepšila docházka na utkání.

Právě někteří fanoušci se ptají, zda má Uničov ambici postoupit opět do druhé ligy?

Je to holý nesmysl, nereálné a sci-fi. Nemáme na to finance ani hráče. Hokej tady je, aby ve městě byla kultura a orlíci měli vzory. Lidem to možná dojde později, až tady třeba hokej nebude a zjistí, na jaké hráče se sem chodili dívat. nerad poslouchám takové věci, jo, když tady byla druhá liga… Kluci, kteří tady hrají teď jsou kvalitní hokejisté a někteří, kteří v Uničově byli ve druhé lize, by tady teď nemohli hrát, protože se hokej posouvá.

O krajský přebor se ale nyní v Uničově bát nemusí?

Ne. V minulosti jsme pořád řešili, že ten nebo ten nemůžou na zápas. Byli tady dobří hokejisté, ale v kabině to úplně neštymovalo. Teď to je jiné, každý u toho chce být a nemuseli jsme za celou sezonu řešit žádný problém. Dokonce nemám jediného hráče, který by mi řekl, že končí, kromě brankáře Dalibora Sedláře, který mi už před sezonou řekl, že na tu další půjde do Prostějova, kde dělá trenéra brankářů a měli by tam zakládat béčko.

Posily nějaké budou?

Měli by to přijít vyzkoušet dva mladí kluci a ještě by se jeden chtěl vrátit, tak uvidíme, jak to dopadne. Jinak je to ale složité, protože tady vznikl takový nešvar a kluci, kteří vyrostli v Olomouci, hrají v České Třebové za peníze. Přijde mi jako nesmysl dávat někomu peníze, aby hrál kraj. My na to nemáme a touto cestou se vydat nechceme. Každopádně bych chtěl kádr omladit, protože si myslím, že hráči vedle kluků, kteří tady jsou, můžou růst.