„Po šedesáti minutách byla remíza asi zasloužená. Naštěstí se nám v prodloužení povedlo ujet do přečíslení a rozhodnout,“ vyprávěl spokojeně.

Co v prodloužení platilo na Kometu?

Vyhráli jsme buly a snažili jsme se hrát aktivně. Moc jsme je nepustili na puk a vyplynulo z toho přečíslení.

Občas jste se řezali s Muellerem. Byl to plán vaší hry?

Je potřeba, ať to takové hráče i bolí. Samozřejmě v rámci pravidel a ne nějak zákeřně. Soupeři musejí být pod tlakem a nesmí mít čas. S tím jsme do toho šli. Dařilo se nám je držet dál od naší brány a na uzdě.

Jsou pro vás zápasy s Kometou specifické?

Já to moc nepociťují, ale v pátek budeme hrát ve Vítkovicích a je nás tady hodně Ostraváků. S Kometou je to každopádně vždy těžký zápas, mají výborný mančaft, proto jsme rádi, že jsme to zvládli.

Jaké to pro vás bylo, vrátit se do hry po tak dlouhé době?

Odehrál jsem jen dva přípravné zápasy a pauza byla dlouhá. Měl jsem hrát už proti Litvínovu, ale bohužel se to protáhlo. V prosinci jsem se ale kvalitně připravil na zbytek sezony a myslím, že to už bude jen dobré.

Cítil jste speciální pocity před návratem do zápasového kolotoče?

Možná trochu nervozitu. Ale na to, jak dlouhou dobu jsem nehrál, tak jsem zápas zvládl celkem v pohodě. Nebylo to ideální, ale je na čem stavět.

Proč se doba vašeho návratu do hry tolik protáhla?

Byl jsem na operaci s kolenem a bohužel se to potom trochu zkomplikovalo. Trvalo to déle, než bych čekal. Pak do toho přišel ještě covid, ale teď již doufám dohraji sezonu bez nějaké absence.