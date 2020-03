„Sám jsem se tomu divil, jaké padaly góly,“ usmíval se. „Dneska to vyšlo, zítra to ale může být všechno jinak,“ zůstal Knotek nohama na zemi.

První bod v sérii jde na vaše konto. Panuje velká spokojenost?

Zařveme si, euforie by ale měla být jen chvíli. Zítra do toho Zlín možná vletí ještě víc. Můžeme být relativně spokojeni, ale ne uspokojeni.

Zdálo se, že máte zápas od samého úvodu ve svých rukou. Bylo to mu tak?

Začali jsme dobře a od stavu 3:1 jsme kontrolovali hru. Zlín vesměs hrozil jenom v přesilovkách. V mých očích jsme toho soupeři ve hře pět na pět moc nepovolili.

Druhý gól padl po krásné kombinaci, kdy jste společně s Davidem Ostřížkem vyšachovali zlínskou obranu a pak jste nabídl gól Rostislavu Oleszovi. Věděl jste o něm od počátku akce?

Ano, jeli dva na jednoho a trochu mě Ostříž překvapil, že mě tam hledal, ale naštěstí to ke mně propadlo. Věděl jsem o Rosťovi, tak jsem zkusil ještě přihrávku a vyšlo to.

Ve třetí třetině jste se dočkal ve dvojnásobné přesilovce vlastní gólové trefy. Máte po předchozích zdravotních útrapách o to větší radost?

Je to fajn, že to přišlo hned v prvním zápase. Jsem za to rád, protože za celou sezonu těch gólů moc nebylo. Tím gólem jsme navíc stvrdili naše vítězství. Za stavu 3:1 ještě hrozil kontaktní gól, což by bylo nepříjemné. Pak už to bylo rozhodnuté.

Přidá vydařený zápas i na vašem sebevědomí?

Je to povzbuzení. Doufám, že mi to v play-off sedne víc, budu platnější a přidám další góly.

Fyzicky se cítíte jako v minulé sezoně?

Ne (zasmál se). Ale tohle nechci úplně rozebírat.

Překvapilo vás, že byl Zlín v některých pasážích docela pasivní?

Takhle se na to nedívám. Oni jsou nepříjemní za každé situace. Jednou propadnete a je průšvih. Nebyli extra pasivní, ale dneska jsme jim toho moc nedovolili.

Čekal jste vyšší diváckou návštěvu na úvod play-off?

Popravdě trošku jo, když jsem viděl ta prázdná místa… Je to těžké, řádí koronavirus. Lidem se asi nechce mezi ostatní (směje se).

Nebyl problém v netradičním čase začátku zápasu (17.00)?

Je to v televizi, takže lidi mohou být trochu línější. Holt je musíme namlsat výkony, třeba zítra přijde lidí víc.

Bude teď nejdůležitější nelétat po vysoké výhře hlavou v oblacích?

My si v kabině řekneme, že z toho nemůžeme dělat, že jsme mistři světa. Porazili jsme je jednou a ještě to musíme dvakrát zopakovat.

Může soupeře jasná prohra poznamenat?

Myslím že ne. Z vlastní zkušenosti to známe. Loni jsme přijeli do Plzně a dostali jsme snad 10:0. Druhý den jsme vyhráli. I na to musíme myslet, že se nic neděje.