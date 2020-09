V polovině srpna museli šumperští dorostenci nastoupit do karantény, když po zápase s Technikou Brno v Boskovicích byl jeden z hráčů soupeře pozitivně testován na Covid 19.

Šumperk tak musel kromě tréninků zrušit i pět přípravných zápasů, v nichž se měl potkat s Porubou, Technikou, Přerovem a dvakrát s brněnskou Kometou.

„Skoro měsíc jsme nehráli zápas a po konci karantény byli jen týden na ledě, což bylo v utkání proti Olomouci poznat. Už následující čtvrtek nám začíná soutěž, takže musíme všechno dohnat, abychom byli nachystaní,“ prozradil Deníku kouč šumperských dorostenců Radek Kučera.

Po dlouhé pauze dostal na šumperské straně prostor široký kádr hráčů, aby trenéři mohli vidět co nejvíce jedinců při zápasovém vytížení. Možná i proto se domácí hokejisté proti Hanákům jen těžko dostávali do tempa.

„Všechny góly jsme pak inkasovali po nedůrazu před bránou. Na vstřelené branky jsme se naopak hodně nadřeli. Měli jsme třeba puk pod kontrolou, ale nebyli ho schopní dostat do brankoviště, pořád jsme to honili někde po rozích, měli jsme zkrátka malý tlak do brány,“ dodal po duelu s Olomoucí Radek Kučera.

Jeho svěřenci vstoupí do mistrovských bojů v extralize dorostu čtvrtečním domácím zápasem proti třineckým Ocelářům. Střetnutí startuje ve ŠKODA aréně v 18.15 hodin.

HK Mladí Draci Šumperk – HC Olomouc 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky Šumperku: Haas, Peškar, Compel.

Šumperk: Valenta (30. Ondráček) – Cekr, Compel, Panáček, Zavoral, Hrdina, Juřík, Jarmara – Šucha, Janech, Slováček – Haas, Peškar, Tomeš – Lichner, Bařica, Kolář – Čunát, Krňávek, Seidenglanz – Verner, Netolický. Trenér: Radek Kučera.