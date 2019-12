V letošním roce naposledy doma. Kohouti v derniéře hostí poslední tým extraligy, pardubické Dynamo.

Olomoučtí hokejisté. Ilustrační foto | Foto: Deník / Heloňa Stanislav

Nebyli by to oni, aby si to trochu nezkomplikovali. Proti Karlovým Varům ale olomoučtí hokejisté ve čtvrtek přece jenom mohli slavit tříbodové vítězství v poměru 4:2.