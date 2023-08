Hokejistům olomoucké Mory vstup do přípravy vyšel více než parádně. Po výhře 4:2 ve Vítkovicích si totiž na domácím ledě smlsli i na brněnské Kometě, kterou hlavně díky skvělé první třetině porazili poměrem 6:3.

Nový asistent trenéra olomouckých hokejistů Róbert Petrovický | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Je to zatím moc pěkné, ale nechceme to přeceňovat. Stále jsme pouze v přípravné fázi. Kometa ani my jsme nebyli v plné sestavě a do ligy zbývá ještě měsíc," říkal po zápase nový asistent trenéra Tomajka Róbert Petrovický, který na Hanou přišel ze švýcarského Lausanne. „S čím ale můžeme být stoprocentně spokojení, to je přístup hráčů. Na chlapcích je vidět, že chtějí a jdou do toho naplno," dodal hned nato.

Pro Hanáky pak může být pozitivní i fakt, že se kromě klasických tahounů prosazovali i hráči širšího kádru, kterým nově utvořené trenérské duo dalo potřebný prostor k tomu, aby se ukázali.

„Ještě chvíli s tím chceme pokračovat, již brzy ale začneme hledat dvojičky a útočné řady, abychom měli už v závěru přípravy tým správně naladěný. Zatím opravdu chceme, aby každý dostal prostor a nabral tak potřebnou zápasovou kondici," podotkl Petrovický.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Jednu kaňku v olomoucké hře ale zápas přinesl. V poslední pětiminutovce druhé třetiny totiž dostali kohouti možnost dlouhé dvojnásobné přesilovky, kterou nejenom že nevyužili, ale ještě z ní po úniku Jakuba Fleka inkasovali gól na 6:2. Asistent trenéra v tom ale žádný extra velký problém nevidí.

„Nijak zvlášť to hráčům vytýkat nebudeme. Chybičky se stávají, navíc k trénování přesilovek pět na tři jsme se zatím ještě nedostali. Bude na to čas. Při té situaci se tam navíc velice smolně odrazil puk. Ještě na tom zapracujeme," uvedl.

V horku se mi moc dobře nehrálo. Snad se na téhle vlně udržíme, říká Jan Bambula

Po pěti sezonách strávených v americké NCAA odehrál svůj první zápas v novém působišti i talentovaný 24letý bek Jakub Sirota, který odehrál dobrý zápas a navíc si připsal i druhou asistenci při gólu Joshuy Máchy na 3:0.

„Hned jak přišel, tak bylo vidět, že je to zodpovědný hráč. I na trénincích má dobré návyky a stále se na sobě snaží pracovat. Samozřejmě si ještě bude muset zvyknout na jiné rozměry ledu, než jaké byly v zámoří, ale fyzicky je připraven dobře a nyní obstál i v zápase," pochválil svého nového svěřence.

Další ozdobou zápasu se stali diváci. Ač se totiž totiž hrálo v pracovní den, v polovině srpna a hodnoty na teploměru mohly svádět k úplně jiným radovánkám, než je návštěva hokejového zápasu, přišlo jich do haly poměrně hodně a šlo je také pořádně slyšet.

„Líbilo se mi to. Lidé přišli i přes to hezké počasí. Když to trochu odlehčím, tak se možná přišli zchladit," zasmál se Róbert Petrovický. „Ne, teď vážně. Jde vidět, že lidé v Olomouci mají rádi hokej a i ty své chlapce. Já jsem si to dnes užil a doufám, že budeme hrát takový hokej, aby na nás chodili stále a v ještě větších počtech," dodal ještě na úplný závěr.

Zdroj: Deník/David Kubatík