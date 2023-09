Hokejisté Olomouce poprvé prohráli na vlastním ledě. S Třincem se jim nepovedla první třetina, poté se ale zlepšili, přesto ještě pět minut před koncem prohrávali 1:4. Dokázali snížit na 3:4, což ale na body nestačilo.

Ilustrační foto: Olomouc - Třinec | Foto: Deník/Jan Pořízek

Pro Moru nezačalo utkání nejlépe. Už v šesté minutě totiž musel na trestnou lavici Navrátil a Oceláři domácí čtyřku zamkli v pásmu. Od modré pak natáhl Daniel Voženílek a poslal Třinec do vedení. V prvním dějství dostali také domácí stejnou výhodu, jenže přesilovku nevyužili.

Nejvíce živo bylo mezi čtrnáctou a osmnáctou minutou. Nejprve Konrád vytáhl tři dobré zákroky a držel tým na dostřel. Na druhé straně nedostal puk do odkryté branky Navrátil, a tak přišel následně trest, když se Voženílek protáhl od mantinelu kolem svého strážce až před slovenského brankáře a zasunul kotouč za jeho beton.

Kohouti ale přece jen dokázali reagovat. V osmnácté minutě dotlačil kotouč za Mazance Knotek a na přestávku se šlo jeho týmu hned trošku veseleji.

„První třetina z naší strany nebyla taková, jaká měla být. Prohráli jsme skoro každý souboj, Třinečtí nás přetlačili u mantinelu a my jsme byli málo na puku,“ říkal domácí kouč Jan Tomajko.

Do druhé periody Mora vletěla a Oceláře v první pětiminutovce zatlačila v jejich pásmu. Největší šanci měl však v úplném úvodu Chmielewski. Třinečtí jakoby zapomněli, že už nehraje za ně, protože právě z Třince v létě do Olomouce zamířil a hraje poprvé proti svému bývalému celku. Obránce hostů tak našel útočníka soupeře, který obešel Mazance, dostal se až za jeho bránu, zpoza které ale nedokázal puk zasunout mezi tři tyče, ač už polovina plecharény řvala gól.

Jestřábi zvládli v Pelhřimově divokou druhou třetinu a obrali Jihlavu o všechno

Další příležitost na vyrovnání přišla ve 34. minutě, kdy Smith fauloval při úniku Orsavu a sudí nařídil trestné střílení. Lukáš Nahodil zvolil kličku do forhendu, ale Mazanec jeho záměr vystihl.

Start poslední třetiny však Hanákům nevyšel. Nejprve Poláškovo nahození tečoval za Konrádova záda Daňo a v polovině posledního dějství se odrazil kotouč od zadního mantinelu mezi kruhy k Vránovi, který zvýšil už na 4:1. Navíc byl ještě vyloučen Silvester Kusko za nesportovní chování, protože něco řekl rozhodčímu.

Vypadalo to, že šance domácích na bodový zisk jsou pryč, jenže naději vykřesal necelých pět minut před koncem Lukáš Kucsera. Poté to zkoušela Mora hned dvě minuty v šesti a vyplatilo se. Ránu od modré Řezníčka tečoval za záda Mazance Kusko a bylo to o gól. V závěrečných 45 sekundách už ale Olomouc vyrovnat nedokázala.

Tým Jana Tomajka tak nepotvrdil, že v minulé sezoně patřil Třinec mezi jeho oblíbené soky. Porazil ho totiž hned třikrát ze čtyř duelů. Nyní bez Jana Bambuly a Davida Škůrka však prohrál 3:4, přestože mistrovské Oceláře výrazně přestřílel.

„V dalších dvou třetinách jsme se zlepšili, ale takhle musíme hrát šedesát minut, ne čtyřicet. To je poučení pro příště. Herně to možná není špatné, ale udělali jsme chyby v obraně, které Třinec trestal. Když nedáváme tolik gólů, tak je nesmímě dělat. Některé góly byly laciné. Ač tam byly teče, myslím, že jsme měli stát lépe,“ hodnotil Tomajko.

„První třetina byla od nás celkem v pořádku, hráli jsme slušný hokej, bruslili. Bohužel druhá byla velice špatná, začali jsme ztrácet a tahat za kratší konec. Se štěstím jsme nedostali branku. Potom jsme odskočili do tříbrankového vedení, ale možná jsme měli v hlavách zápas ve Vítkovicích a ztráceli jsme puky hlavně v obraném pásmu. Musíme děkovat, že máme tři body. Olomouc byla kvalitní soupeř s dobrými taktickými prvky,“ uznal trenér Třince Zdeněk Moták, který v Olomouci působil.

„Když jsem sem jel, tak jsem si myslel, že už to pro mě speciální zápas není, ale nakonec se ukázalo, že jo, protože mě to pohltilo,“ doplnil.

Pro Olomouc je to první domácí porážka v ročníku a po pěti kolech Tipsport extraligy je devátá. Těšit kouče tak můžou první dva body v extralize Jakuba Siroty, který si připsal asistence u prvních dvou branek Olomouce.

„Musí si na to trošku zvyknout, je to jiný hokej, než na který byl zvyklý posledních pár let. Pořád se zlepšuje, ale myslíme, že má ještě navíc. Potenciál má a nevydal ho zatím na sto procent,“ řekl k výkonu Siroty Tomajko. Už v pátek hraje Mora na ledě lídra Sparty.

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 18. Knotek (Kunc, Sirota), 56. Kucsera (Sirota, Macuh), 60. Kusko (Řezníček, Navrátil) - 6. Voženílek (Kundrátek, Nestrašil), 17. Voženílek (M. Růžička, Kundrátek), 43. Daňo (Polášek, M. Růžička), 51. Vrána (Nedomlel, Adámek)

Rozhodčí: Šír, Obadal – Axman, Blažek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 4958

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Rašner, Švrček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Kunc, Knotek, Navrátil – Menšík, Macuh, Kucsera. Trenér: Jan Tomajko.

Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Polášek – Daňo, Voženílek, M. Růžička – Pánik, Vrána, Hudáček – Nestrašil, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.