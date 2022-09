„Dvě a půl třetiny nebyly špatné. Ale v posledních třech zápasech jsme dali jeden gól. Je dobré, že se trápíme dneska, třeba se to zlomí. Máme ještě více než týden. Aspoň taková pozitiva musíme hledat,“ trpce se pousmál olomoucký kapitán.

Pro Hanáky dobrý zápas zlomila až branka Luboše Horkého z 49. minuty. „Hráli jsme to, co jsme si řekli před zápasem, ale bohužel tomu chyběla koncovka. Čekalo se na první gól, který dalo Brno. Pak nám došly síly nebo jsme byli zoufalí z naší koncovky,“ zamyslel se Ondrušek.

Výborný výkon předvedl brněnský brankář Marek Čiliak, který dostal přednost před zbrusu novou posilou Komety Dominikem Furchem.

„Nedělali jsme ve finální fázi správná rozhodnutí. Hodně jsme trefovali brankáře, viděl, stačilo mu zmenšit úhel a my to do něj narvali. Musíme zlepšit také brankový důraz, dost puků vyrážel, ale my jsme se k nim nedostávali, na tom je potřeba zapracovat,“ dobře ví Jiří Ondrušek.

Lepší než jezdit bazény

Olomoucká ofenziva postrádala Jakuba Navrátila a hlavně největšího tahouna Jana Káňu. „Má drobné bolístky, raději jej nechali odpočívat, ale nic vážného,“ zmínil Ondrušek.

„V sezoně asi není zápas, kdy bychom byli kompletní. Hledat příčiny v absenci dvou hráčů nemá cenu. Samozřejmě, že tito hráči chybí, ale takových zápasů bude spousta. Musíme bodovat i bez nich,“ dodal klíčový bek Mory.

Ve čtvrtek odehrají kohouti generálku před startem nejvyšší soutěže. Doma hostí od 18 hodin Trenčín. Pak už to vypukne. Olomouc vstoupí do extraligy v pátek 17. září na ledě Plzně.

„Těšíme se všichni. Ještě nás čeká poslední přípravné utkání, ale od pondělí se začneme chystat na Plzeň. Zatím jde pořád o přípravnou fázi, kdy jsou tréninky univerzální a nechystáme se na konkrétního soupeře. Více se soustředíme sami na sebe, jak bychom chtěli hrát, sbíráme kondici,“ prozradil Jiří Ondrušek.

Závěrem si chválil rychlejší zápasové tempo než v úvodu herní přípravy. „Takový dvojzápas je pro nás lepší. Jde o tempo, vítáme to, jde o příjemnější fázi tréninku než jezdit bazény,“ usmál se závěrem.

FOTO: Festival neproměněných šancí. Kometě v Olomouci stačily dva góly